Le Vietnam réalise des avancées majeures dans le développement de l’IA

Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), se classant désormais parmi les leaders de l’ASEAN en matière de préparation et d’adoption de l’IA, selon le ministère des Sciences et des Technologies.

Ces réalisations ont été soulignées lors de la table ronde ministérielle ASEAN - Chine sur l’IA, qui s’est tenue le 18 septembre à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.

Cet événement, première réunion ministérielle ASEAN-Chine sur l’IA, s’est tenu en marge de la 22e Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO) et du Sommet Chine - ASEAN sur le commerce et l’investissement (CABIS).

S’exprimant lors de cet événement, le vice-ministre vietnamien des Sciences et Technologies, Bùi Hoàng Phuong, a souligné que l’IA n’est plus une simple technologie, mais fait désormais partie intégrante de l’infrastructure fondamentale d’un pays.

Pour assurer un développement rapide et durable de l’IA, les nations doivent s’appuyer sur quatre piliers : une gouvernance transparente, des infrastructures modernes, des ressources humaines de haute qualité et une culture de l’IA centrée sur l’humain, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Vietnam souhaite élargir sa coopération en matière de formation et de développement des talents en IA, ainsi que promouvoir la recherche et les échanges universitaires entre les institutions vietnamiennes et les partenaires internationaux dans ce domaine.

Le Vietnam a mis en œuvre depuis 2021 une Stratégie nationale pour la recherche, le développement et l’application de l’IA à l’horizon 2030. Cette stratégie vise à bâtir un écosystème d’IA solide afin de stimuler la croissance socio-économique, d’améliorer les services publics, de renforcer la compétitivité et de garantir la sûreté, la sécurité et les normes éthiques dans l’utilisation de l’IA.

Ces dernières années, le Vietnam a réalisé des avancées notables en matière d’IA. L’Indice de préparation du gouvernement à l’IA 2024 a classé le Vietnam parmi les cinq premiers pays de l’ASEAN. À l’échelle mondiale, le Vietnam se classe troisième en termes de confiance et cinquième en termes d’acceptation de l’IA, ce qui reflète la confiance croissante du public et sa volonté d’adopter cette technologie.

Les investissements dans les entreprises vietnamiennes d’IA ont également fortement progressé, les flux de capitaux ayant été multipliés par huit entre 2023 et 2024. Les applications de l’IA sont désormais répandues dans les secteurs de la finance, du e-commerce, de la santé, de l’industrie manufacturière et de l’automatisation. Les analystes affirment que l’écosystème vietnamien de l’IA entre dans une phase décisive, faisant du pays une destination stratégique pour les grandes entreprises technologiques mondiales.

Lors de la conférence, Chen Gang, secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire régionale, a souligné le rôle de la région comme porte d’entrée de la Chine pour la coopération avec l’ASEAN et son engagement à soutenir le développement de l’IA en Asie du Sud-Est.

Les délégués du Laos, du Cambodge, d’Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et des Philippines ont également partagé leurs points de vue sur les opportunités, les défis et les domaines potentiels de développement conjoint et de coopération en matière d’IA entre l’ASEAN et la Chine.

