Quang Ngai

Un séisme de magnitude 4,9 à Mang But, niveau de risque 1

Selon le Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis de l’Institut des sciences de la Terre, relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, un séisme de magnitude 4,9 s’est produit vers 01h28 du matin, le 5 octobre, dans la commune de Mang But, province de Quang Ngai (Centre). L’épicentre, situé à une profondeur d’environ 8,1 km, correspond à un niveau de risque de catastrophe naturelle de degré 1.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la même journée, quatre autres secousses consécutives ont été enregistrées dans la région, d’une magnitude comprise entre 3,4 et 4,3, classées au niveau de risque 0. Les jours précédents, plusieurs secousses dispersées avaient déjà été observées, notamment celle du 11 septembre, de magnitude 4,5 et de niveau de risque 1.

Selon la Décision n°18/2021/QD-TTg du Premier ministre relative à la prévision, l’alerte et la communication sur les catastrophes naturelles, le niveau de risque 1 pour les séismes correspond à une intensité observée de niveau V à VI sur l’échelle macrosismique, provoquant des dommages légers et limités, facilement maîtrisables.

D’après Nguyên Xuân Anh, directeur du Centre d’information sur les tremblements de terre et d’alerte aux tsunamis, il s’agit d’un "séisme induit". Depuis 2021, des centaines de séismes ont été enregistrés dans la province de Quang Ngai (ancien territoire de Kon Tum), principalement dans l’ancien district de Kon Plong, dont certains ont provoqué de larges secousses. Le plus fort, d’une magnitude de 5,0, s’est produit le 28 juillet 2024 ; un autre de 4,7 avait été enregistré le 23 août 2022.

Nguyên Xuân Anh a estimé que les séismes récents dans l’ancien Kon Tum résultent de phénomènes de "sismicité induite". "Selon les études préliminaires, cette activité devrait se poursuivre dans les temps à venir, mais la magnitude ne devrait pas dépasser 5,5. Des recherches plus approfondies sont toutefois nécessaires pour évaluer précisément l’activité sismique de cette zone", a-t-il conclu.

VNA/CVN