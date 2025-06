Le Vietnam s’engage en faveur de la planification familiale jusqu’en 2030

Le ministère de la Santé a officiellement annoncé l’engagement national du Vietnam en faveur de l’initiative mondiale Planification familiale 2030 (FP2030), témoignant ainsi de la détermination du pays à garantir un accès équitable et rapide aux services de contraception et aux soins de santé reproductive.

>> Profiter de la structure démographique dorée avant 2036

>> Chercher des solutions pour s’adapter au vieillissement de la population

>> Le Vietnam lève la limitation des naissances pour relever les défis démographiques

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

FP2030 est un mouvement mondial qui promeut un accès inclusif et durable aux contraceptifs modernes et aux services de planification familiale.

Cette annonce intervient alors que le ministère de la Santé révise ses politiques et programmes pour répondre à l’évolution des réalités démographiques. Au Vietnam, le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans continue d’augmenter, tout comme la demande de méthodes contraceptives efficaces.

Selon le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, la population vietnamienne augmente de près d’un million de personnes chaque année. Avec plus de 25 millions de femmes en âge de procréer, le besoin de services de planification familiale fiables devient de plus en plus urgent.

Malgré des progrès, plusieurs lacunes subsistent et la demande augmente, ce qui exige une réponse plus efficace des services.

Une enquête nationale de 2020-2021 sur les indicateurs de développement durable pour les femmes et les enfants a révélé que les besoins non satisfaits en matière de planification familiale chez les femmes mariées ou en concubinage étaient passés de 6,1% en 2014 à 10,2% en 2021. Fait alarmant, ce chiffre était bien plus élevé, 40,7%, chez les femmes sexuellement actives qui ne sont pas mariées ou qui ne vivent pas en concubinage.

Le taux de natalité chez les adolescentes reste également élevé, avec une moyenne de 42 naissances vivantes pour 1.000 filles âgées de 15 à 19 ans à l’échelle nationale. Ces taux sont nettement plus élevés dans les régions à forte population de minorités ethniques, notamment les régions montagneuses et les plateaux du nord (115 pour 1.000) et les hauts plateaux du centre (76 pour 1.000).

Le vice-ministre Dô Xuân Tuyên a souligné l’importance cruciale de la planification familiale pour préserver la santé des femmes et des enfants, prévenir la mortalité maternelle et réduire les grossesses non désirées.

Harmonisation et intégration des politiques

La planification familiale est depuis longtemps une priorité nationale, ancrée dans la politique du Parti et de l’État. Une résolution clé appelle à un accès facile aux contraceptifs modernes pour toutes les femmes en âge de procréer.

En rejoignant l’initiative FP2030, le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de l’intégration et du développement mondiaux, tout en renforçant son programme national de santé reproductive.

Le représentant du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Vietnam, Matt Jackson, a qualifié cette annonce de signal fort : les droits et le libre choix en matière de procréation sont au cœur de la vision de développement inclusif du Vietnam.

Il a déclaré que des données mondiales indiquaient que répondre à tous les besoins en matière de planification familiale pouvait réduire les grossesses non désirées de 71%, les taux d’avortement de 70 % et la mortalité maternelle de manière significative.

Matt Jackson a souligné le rôle de la planification familiale, non seulement comme une question de santé, mais aussi comme une mesure fondamentale pour parvenir à l’égalité des sexes, réduire la pauvreté et assurer un développement durable.

Dans le cadre de son engagement FP2030, le Vietnam vise à élargir l’accès aux méthodes contraceptives modernes et à réduire le nombre de grossesses non désirées chez les adolescentes et les jeunes. Le pays s’efforce également d’améliorer la qualité globale des services de planification familiale, tout en facilitant l’accès aux options contraceptives non cliniques.

Parallèlement, des efforts seront déployés pour renforcer les services cliniques au niveau des communes. La sensibilisation du public et l’encouragement à l’utilisation des méthodes de planification familiale restent au cœur de la stratégie nationale.

VNA/CVN