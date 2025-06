Vietnam - République de Corée

Renforcement de la coopération entre Thai Nguyên et Gyeongsang du Nord

>> La R. de Corée finance le développement d’un village vietnamien sur son sol

>> Lancement du projet "Vallée K-Vietnam" en République de Corée

>> Promotion du projet "K-Vietnam Valley" en République de Corée

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, Kang Seok-Hee, vice-gouverneur de Gyeongsang du Nord, a affirmé qu'au cours de ces 20 dernières années, les deux provinces avaient réalisé des avancées significatives dans les domaines de la culture, de l'éducation, du développement socio-économique, de l'environnement et de la sécurité communautaire.

Il a notamment mis en avant les programmes visant à promouvoir l'application du modèle de Saemaul (Nouveau village), les échanges éducatifs entre établissements scolaires, la formation des enseignants du primaire, l'aide non gouvernementale ainsi que les projets d'investissement direct étranger (IDE) d'entreprises sud-coréennes.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Le vice-gouverneur de la province du Gyeongsang du Nord s'est déclaré convaincu que la coopération entre les deux provinces permettrait non seulement de renforcer l'amitié et la coopération entre les deux localités, mais aussi de contribuer activement au développement commun de chacune, créant ainsi un moteur pour rendre plus approfondie, substantielle et efficace le partenariat entre le Vietnam et la République de Corée.

La province de Thai Nguyên et la province du Gyeongsang du Nord ont signé le premier accord de coopération amicale en 2005. En 2019, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour une coopération élargie. À ce jour, trois localités de Thai Nguyên entretiennent des partenariats avec des homologues du Gyeongsang du Nord, illustrant une coopération dynamique et durable entre les deux provinces.

Lors du programme, le Comité populaire provincial de Thai Nguyên a remis des satisfecit à 12 collectifs et individus ayant réalisé des résultats exceptionnels dans les activités des affaires étrangères entre Thai Nguyên et Gyeongsang du Nord.

VNA/CVN