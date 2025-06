Perdu dans les lotus roses, en quête de sérénité millénaire à Bac Ninh

Photo : Bao Bac Nin/CVN

Située à moins de 30 km à l’est de Hanoï, Bac Ninh est une destination idéale pour renouer avec la nature, apaiser son esprit et plonger dans la richesse culturelle du pays.

Malgré un développement urbain rapide, Bac Ninh a su préserver ses lacs et étangs de lotus mêlés aux champs de riz et aux villages paisibles. Dans les districts de Thuân Thành, Luong Tài, Gia Binh ou Quế Vo, le lotus se dévoile en toute grâce, timide sous le soleil d’été, dans des étendues à perte de vue.

Parmi eux, l’étang de lotus de Thuân Thành est une escale incontournable, parfaite pour une excursion d’un jour ou un court séjour de deux jours et une nuit. On y accède aisément par bus (ligne 204), navettes interurbaines ou véhicule personnel.

Photo : Nhân dân/CVN

La saison des lotus s’étend de mai à fin juin. Le moment idéal pour s’y promener ? À l’aube ou en fin d’après-midi, lorsque la lumière est douce et que le parfum des fleurs flotte dans l’air.

Parmi cet océan végétal, chaque fleur semble être une œuvre d’art : du bouton encore fermé à la corolle épanouie, jusqu’aux pétales tombés d’une fleur fanée - chaque étape a sa beauté propre. Avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être une rare fleur composée de deux lotus partageant une même tige, symbole dans la culture vietnamienne d’attachement, de noblesse et de présage heureux.

Photographes et rêveurs s’y retrouvent pour capturer des instants précieux : une jeune femme en ao dài glissant entre les lotus, image iconique de la beauté vietnamienne, entre tradition et nature.

Photo : baomoi/CVN

Pagode But Thap : empreinte d’un millénaire de spiritualité

Non loin des champs de lotus se trouve la pagode But Thap, l’un des sites spirituels les plus emblématiques de Bac Ninh. Située dans la commune de Dinh Tô, district de Thuân Thành, cette pagode a été érigée au XIVᵉ siècle sous le nom de Ninh Phúc Tự. Depuis plus de 700 ans, elle demeure un centre important du bouddhisme vietnamien et accueille chaque année des milliers de pèlerins.

Classée parmi les sites historiques nationaux spéciaux depuis 2013, la pagode séduit par son architecture ancienne et son atmosphère paisible et verdoyante. Son agencement suit un axe principal de 150 m, structuré en neuf espaces successifs : du portail d’entrée au clocher, jusqu’au sanctuaire principal et aux maisons des bonzes, l’ensemble est construit en bois, pierre et brique - à la fois sobre et solide.

Photo : baomoi/CVN

Le cœur sacré de la pagode est formé de quatre trésors nationaux : la statue de la Déesse-Mère aux mille yeux et mille bras, chef-d’œuvre absolu de la sculpture traditionnelle vietnamienne ; le trio des Bouddhas du passé, du présent et du futur ; un autel d’encens richement orné ; et surtout, la tour en bois Cuu phâm liên hoa, une structure octogonale à neuf niveaux représentant les étapes de l’illumination du Bouddha Shakyamuni.

Photo : baomoi/CVN

Chaque détail gravé est un témoignage du raffinement, de la foi et du savoir-faire des artisans d’antan. En plus de cela, la pagode abrite près de cent statues anciennes en bois et de nombreuses stèles en pierre, trésors patrimoniaux d’une grande valeur pour les passionnés d’histoire, d’art bouddhique et de culture vietnamienne.

De l’éclat rose des lotus à la quiétude de la pagode ancienne, un voyage à Bac Ninh n’est pas seulement une magnifique découverte naturelle mais aussi une plongée culturelle.

Mai Quynh/CVN