XIVe Congrès national du Parti

Dak Lak vise un développement rapide et durable

Dans le contexte du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Luong Nguyên Minh Triêt, membre suppléant du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak, a souligné que la province aspire à un développement rapide, durable et civilisé, doté d’une identité culturelle riche, afin de contribuer dignement à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation dans la nouvelle ère.

>> Rapport sur les documents présentés au XIVe Congrès national du Parti

>> XIVᵉ Congrès national du Parti : un regard helvétique sur l'avenir du Vietnam

>> Le XIVe Congrès national du PCV traduit l’engagement dans la poursuite des réformes

>> XIVe Congrès national du Parti : une responsabilité historique pour l’avenir du pays

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à la presse, il a indiqué que le XIVe Congrès national du Parti revêt une importance particulièrement importante, en définissant les grandes orientations de développement pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, tout en posant des exigences précises en matière de renforcement des compétences de leadership, de gouvernance et des capacités de mise en œuvre des Comités du Parti et des autorités locales.

Avec une détermination politique élevée, le Comité provincial du Parti de Dak Lak a affirmé sa responsabilité de s’approprier rapidement, de concrétiser et de mettre en œuvre la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, en l’adaptant aux réalités locales, en valorisant pleinement les potentiels et les atouts de la province, et en prenant la qualité, l’efficacité et la durabilité comme critères centraux du développement.

Sur la base des orientations des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, la Résolution du premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti pour le mandat 2025-2030 fixe pour objectif de faire de Dak Lak une province dynamique, durable et civilisée, dotée d’une identité riche. La province a identifié ses objectifs clés, ses tâches prioritaires et ses percées stratégiques, en évitant la dispersion et les approches purement quantitatives, afin de se concentrer sur des domaines essentiels à fort impact.

Selon Luong Nguyên Minh Triêt, Dak Lak a défini huit tâches majeures, dont le renforcement de l’édification du Parti et de l’administration locale, la mobilisation de toutes les ressources pour assurer un taux de croissance soutenu d’au moins 10% sur la période 2026-2030, ainsi que l’accélération de la mise en œuvre des projets prioritaires.

La province s’attachera également à mettre en œuvre efficacement neuf résolutions stratégiques du Comité central du Parti, notamment celles relatives à la science, à la technologie, à l’innovation, à la transformation numérique, au développement du secteur privé, ainsi qu’à l’énergie, à l’éducation, à la santé et à la culture…

Parallèlement au développement économique, Dak Lak accorde une attention particulière au développement culturel et social, à la garantie du bien-être social et à l’amélioration des moyens de subsistance de la population, en particulier dans les zones reculées, défavorisées et au sein des communautés ethniques minoritaires. L’investissement dans l’éducation, la santé, l’amélioration de la qualité des ressources humaines et du cadre de vie est identifié comme une mission importante et à long terme.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti a réaffirmé que la culture constitue l’âme de la nation et une ressource endogène essentielle au développement durable. La préservation et la valorisation des identités culturelles des Hauts plateaux du Centre et du littoral du Centre, associées aux atouts culturels régionaux, sont considérées comme des fondements importants pour un développement harmonieux et durable de la province.

VNA/CVN