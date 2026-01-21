XIVe Congrès du PCV : vers une ère de progrès et de percées stratégiques

Après 40 ans de mise en œuvre du Renouveau ( Dôi moi ), le Vietnam se trouve à un moment spécial, amorçant une transition de l’accumulation vers une phase de percée. Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) devra définir une nouvelle vision stratégique, ouvrant une "ère du progrès national" portée par l’aspiration à un développement rapide, durable et prospère.

>> Phu Tho fixe des percées stratégiques pour devenir pôle de croissance

>> L’humain au cœur du développement : le bilan des percées stratégiques à l’approche du XIVe Congrès du PCV

S’appuyant sur l’expérience concrète du développement national, de nombreux scientifiques, experts et responsables estiment que le Vietnam aborde aujourd’hui une nouvelle étape de son développement.

Photo : Thành Phuong/VNA/CVN/

Analysant le parcours des 40 dernières années, le prof. associé-docteur Nguyên Duy Loi, rédacteur en chef de la Revue des sciences sociales du Vietnam, souligne que le Renouveau dépasse la simple réforme économique. Selon lui, il s'agit d'un processus profond d'auto-ajustement et d’auto-perfectionnement de la voie de développement du Vietnam sous la direction du Parti.

Après l’effondrement des modèles socialistes en URSS et en Europe de l’Est, le Vietnam est resté fidèle à la voie choisie, tout en adoptant une pensée novatrice, appliquant de manière créative le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, étroitement liés à la réalité vivante du pays.

Selon Nguyên Duy Loi, l’un des acquis théoriques majeurs du Renouveau réside dans la formation et le développement du modèle d’économie de marché à orientation socialiste, qui constitue une approche flexible et sélective des acquis de la civilisation humaine au service de l’objectif d’un peuple riche, d’un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Parallèlement au Renouveau économique, l’édification et la rectification du Parti sont considérées comme un pilier d’une importance décisive, souligne-t-il.

Face au développement rapide de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’économie verte, Nguyên Duy Loi estime que la transformation numérique dans la gestion de l’État sera un outil important pour améliorer l’efficacité du service aux citoyens et aux entreprises.

Du point de vue pratique, la Docteure Pham Thi Trâm, vice-directrice de l’Institut de géographie humaine et de développement durable de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, estime que le pays se trouve à un tournant historique. L’objectif d’une croissance élevée impose une transition du modèle de développement extensif vers un modèle intensif, fondé sur la science et la technologie, l’innovation et l’économie verte comme moteurs principaux. Dans ce contexte, la levée des goulets d’étranglement institutionnels, infrastructurels et liés à la qualité des ressources humaines est jugée urgente, tandis que l’économie numérique, l’économie circulaire et la transition verte constituent les clés permettant au Vietnam de s’insérer plus profondément dans les chaînes de valeur mond

Photo : VNA/CVN

La chercheuse met également en avant le rôle du secteur privé dans la période à venir, le considérant comme une force importante pour promouvoir le renouvellement du modèle de croissance, à condition que la concurrence soit loyale et transparente.

Elle souligne par ailleurs que la transformation numérique doit générer des valeurs concrètes pour la gestion de l’État et la vie sociale, à travers la mise en place de bases de données unifiées et l’amélioration de la qualité des services publics et de l’efficacité de la gouvernance.

Selon la docteure Pham Thi Trâm, le XIVe Congrès du Parti ne constitue pas seulement un jalon politique majeur, mais aussi le moment d’affirmer un nouvel état d’esprit, marqué par la confiance en soi, la proactivité et une aspiration forte au progrès d’un peuple entrant dans une nouvelle ère de développement.

VNA/CVN