Le XIVe Congrès national du Parti suscite confiance et espoir

Nguyên Huy Thang, seul journaliste vietnamien résidant en Allemagne invité à assister au XIV e Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV), a fait part de son émotion, de son honneur et de sa fierté à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Allemagne.

>> XIVᵉ Congrès du Parti : un tremplin pour faire du Vietnam une puissance intermédiaire

>> Le XIVe Congrès national du PCV traduit l’engagement dans la poursuite des réformes

>> XIVe Congrès du Parti : une source d’inspiration pour le mouvement progressiste international

Figure respectée de la communauté vietnamienne de Berlin, il a déclaré que c’était la première fois qu’il assistait à un congrès du Parti en tant que journaliste international, une expérience qui a renforcé son sens des responsabilités dans le travail journalistique communautaire.

Nguyên Huy Thang a souligné que cette responsabilité s’étendait au public vietnamien en Allemagne, ainsi qu’aux lecteurs et téléspectateurs internationaux des publications germano-vietnamiennes, de la chaîne de télévision germano-vietnamienne VDTV et des autres plateformes médiatiques qu’il supervise.

Contrairement aux congrès précédents qu’il avait suivis par le biais des médias nationaux, il a déclaré que sa participation directe cette fois-ci, en tant que membre du corps de presse international, lui avait offert une expérience particulièrement enrichissante et marquante.

Parmi les journalistes internationaux couvrant le XIVe Congrès national du Parti figurent seulement trois reporters vietnamiens d’outre-mer, dont deux aux États-Unis et Nguyên Huy Thang en Allemagne.

Lors d’une rencontre avec des journalistes étrangers le 19 janvier, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a qualifié le XIVe Congrès national du Parti d’événement historique et de tournant majeur dans le développement du Vietnam.

Elle a indiqué que le congrès ne se limitait pas au dressement du bilan des 40 années de rénovation, mais définissait également des objectifs stratégiques et une vision à long terme, et adoptait des décisions fortes et éclairées pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement.

La responsable a également répondu à de nombreuses questions des journalistes sur la situation socio-économique du Vietnam et a mis en lumière les points clés du projet de rapport politique, permettant ainsi aux journalistes internationaux de mieux comprendre le pays et le congrès.

Selon Nguyên Huy Thang, les journalistes internationaux ont pu ressentir directement l’optimisme et les grandes attentes des habitants de Hanoï. Les scènes festives, ornées de drapeaux et de fleurs, ainsi que la confiance du public dans les résultats du congrès, notamment en matière de nominations, ont fortement marqué la presse internationale.

Commentant le thème de cet événement, il a déclaré que de nombreux journalistes étrangers considèrent le XIVe Congrès national du Parti comme celui qui définit des objectifs de développement et des orientations stratégiques plus clairs et plus complets, avec une vision à plus long terme que les congrès précédents. Les informations communiquées jusqu’à présent suggèrent que le congrès comporte plusieurs percées, suscitant de fortes attentes quant à ses résultats.

Après avoir examiné les documents du congrès, Nguyên Huy Thang a noté que les documents sont concis, mais substantiels et complets, témoignant d’une préparation minutieuse et d’une discussion approfondie des questions essentielles.

De l’avis de nombreux journalistes étrangers, le sens aigu des responsabilités dont ont fait preuve les délégués envers le Parti et le peuple est particulièrement manifeste lors de ce congrès, a-t-il ajouté.

Il s’est dit convaincu que le XIVe Congrès national du Parti sera un succès retentissant, ouvrant une nouvelle phase de développement marquée par des percées significatives et contribuant à la progression constante du Vietnam dans cette ère d’ascension nationale.

VNA/CVN