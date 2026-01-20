XIVe Congrès du Parti : une source d’inspiration pour le mouvement progressiste international

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a, à de nombreuses reprises, affirmé et démontré sa valeur, son identité et sa capacité de direction tout au long de l’histoire, a souligné Benjamin Pestieau, secrétaire général adjoint du Parti du Travail de Belgique (PTB).

Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Benjamin Pestieau a rappelé le rôle central joué par le PCV dans la résistance héroïque contre l’impérialisme américain dans les années 1960 et 1970. Cette lutte, a-t-il déclaré, n’a pas seulement marqué un tournant décisif pour la libération nationale du Vietnam, mais a également constitué un symbole fort pour les mouvements de libération nationale à travers le monde.

Selon lui, la mobilisation du peuple vietnamien sous la direction du Parti communiste a suscité un large soutien international, notamment parmi les forces progressistes et la jeunesse de l’époque. La victoire du Vietnam a démontré qu’un peuple, même de taille modeste, pouvait, grâce à une ligne politique juste, à l’unité nationale et à une forte détermination, vaincre une grande puissance militaire et économique.

Entré dans une nouvelle phase de paix et de développement, le Vietnam continue aujourd’hui d’inspirer de nombreux pays par sa voie de développement spécifique. Benjamin Pestieau a salué la capacité du pays à conjuguer croissance économique et développement humain, réduction durable de la pauvreté, maintien de son autonomie stratégique et intégration proactive dans les chaînes de valeur mondiales. Ces avancées se traduisent par des indicateurs de croissance remarquables et une baisse significative du taux de pauvreté au cours des dernières décennies, même si l’expérience vietnamienne dans ce domaine reste encore insuffisamment connue à l’échelle internationale.

Évoquant son premier séjour au Vietnam en 2002, alors qu’il était un jeune cadre, il a exprimé sa profonde impression face à l’esprit collectif, au sens du service du peuple et de la patrie, ainsi qu’au dévouement des cadres vietnamiens. Ces valeurs, a-t-il estimé, continuent d’inspirer les forces progressistes à travers le monde.

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du PCV, Benjamin Pestieau a adressé ses salutations respectueuses à la direction du Parti et à l’ensemble des délégués. Il a souligné que l’une des premières impressions marquantes de ce Congrès réside dans l’ampleur des aspirations de développement affichées, notamment la volonté de concilier croissance économique et amélioration de la qualité des ressources humaines, de promouvoir l’innovation, de répondre de manière proactive aux défis du changement climatique, tout en menant une politique étrangère active en faveur de la prévention des conflits et de la coopération internationale fondée sur le respect mutuel et le développement partagé.

Abordant les relations entre le PCV et le PTB, il a rappelé que, dès la fondation du Parti du Travail de Belgique, les victoires de la lutte de libération nationale vietnamienne ainsi que la pensée du Président Hô Chi Minh ont constitué une source d’inspiration majeure pour les étudiants progressistes à l’origine du PTB, dans le contexte du mouvement de Mai 1968. Il a estimé que les perspectives de coopération entre les deux partis demeurent prometteuses, reposant sur des objectifs communs de renforcement de la solidarité internationale, de promotion du progrès socio-économique, de protection de l’environnement et de préservation de la paix.

Face à l’évolution complexe de la situation régionale et mondiale, Benjamin Pestieau a enfin souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les partis politiques et les forces progressistes afin de défendre un ordre international fondé sur le respect de la Charte des Nations unies, du droit international, ainsi que de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

