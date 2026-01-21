Un expert japonais souligne la signification du XIVe Congrès national et le rôle du Parti

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) jouera un rôle de premier plan dans la contribution à la construction de la paix, condition indispensable à la prospérité, a souligné Yamaguchi Tsuyoshi, directeur du Département des relations internationales du Parti libéral-démocrate (LDP) du Japon lors d'une rencontre avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du XIV e Congrès national du PCV sur la portée de cet événement et sur le rôle du Parti dans la nouvelle ère.

Yamaguchi Tsuyoshi, directeur du Département des relations internationales du Parti libéral-démocrate (LDP) du Japon a indiqué que le Vietnam a accompli ces dernières années des progrès remarquables, et que le PCV a occupé une place centrale dans ce processus de développement. Dans un contexte international marqué par de profondes mutations et par l’intensification des tensions géopolitiques, la coopération entre le Vietnam et le Japon pour contribuer ensemble à l’avènement d’une nouvelle ère revêt, selon lui, une importance accrue, le PCV y assumant un rôle clé.

Photo: VNA/CVN

Abordant les nouvelles priorités mises en avant dans les projets de documents du XIVᵉ Congrès, Yamaguchi Tsuyoshi a particulièrement insisté sur le domaine de l’éducation. Il a estimé que l’éducation constitue le fondement le plus essentiel, car former les ressources humaines revient à bâtir la nation. À l’ère actuelle, marquée par le développement rapide des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines émergents, il a souligné que ces avancées visent avant tout à former l’être humain. Selon lui, c’est précisément grâce à l’éducation que le développement économique devient possible.

Dans cette perspective, il a exprimé sa conviction que le Japon et le Vietnam disposent de nombreuses opportunités de coopération. Il a notamment rappelé que le LDP et le PCV entretiennent des relations particulièrement étroites et spécifiques, exprimant l’espoir que les deux partis poursuivront leurs efforts pour renforcer davantage leur coopération dans les temps à venir.

Yamaguchi Tsuyoshi a indiqué que le LDP considère comme une mission importante la valorisation des acquis obtenus jusqu’à présent afin d’élever les relations entre les deux partis à un niveau supérieur. Il a également souligné que de nombreuses activités d’échanges entre les jeunes générations ont déjà été mises en œuvre, et que ces jeunes joueront un rôle central dans la poursuite de la coopération et dans l’ouverture d’une nouvelle phase de relations, à un niveau plus élevé, à l’avenir.

Il a enfin mis en avant que, dans le domaine de la diplomatie, l’élément le plus important demeure les relations entre les peuples. Il a exprimé sa conviction que si le Japon et le Vietnam continuent de développer et de consolider ces liens humains, les deux pays pourront contribuer ensemble à la construction d’une nouvelle ère pour la région Asie-Pacifique. Il a par ailleurs exprimé le souhait que le Japon établisse prochainement des canaux de connexion directe avec les nouveaux dirigeants du PCV, afin de coopérer étroitement à la promotion de la paix et de la prospérité dans la région.

VNA/CVN