Bac Liêu met en valeur la crevetticulture

A ce jour, dans la province de Bac Liêu, de nombreux modèles de haute technologie d’élevage de crevettes ont été déployés et reproduits, contribuant à contrôler les maladies, à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à être respectueux de l’environnement.

Il s’agit de la technologie de recirculation de l’eau (RAS) qui est appliquée à la fois à la production de semences et à l’élevage commercial, en particulier dans les modèles d’élevage de crevettes à pattes blanches super intensifs. D’une superficie appliquée de plus de 2.250 hectares, le système RAS permet la réutilisation de l'eau et un contrôle strict de l'environnement agricole, contribuant à augmenter l'efficacité économique de 15 à 20% par rapport aux méthodes traditionnelles.

De plus, la technologie Biofloc est également couramment appliquée au stade des 10 à 20 premiers jours dans les modèles d'élevage intensif et super intensif, sur une superficie totale d'environ 2.000 ha. La technologie Biofloc permet d'augmenter le taux de survie, de limiter les maladies intestinales et de réduire les coûts environnementaux de traitement, contribuant ainsi à augmenter l'efficacité économique de 10 à 12% au stade de la pépinière.

Photo: CTV/CVN

En outre, d'autres modèles d’élevage tels que les serres, les étangs flottants, les étangs recouverts de bâches, combinés à la technologie de circulation de l'eau et au traitement fermé des déchets sont également en cours d'expansion. Le modèle de conception intégrée comprend un bassin d’élevage, un bassin de décantation, un bassin de stockage d’eau et un bassin de traitement des déchets pour aider à limiter la pollution de l’environnement et à réduire les risques de maladies. En conséquence, le taux de réussite dans l’élevage de crevettes super-intensif est passé à 70% (contre 60% auparavant), et dans le modèle intensif, il est passé de 38% à 45%.

De nombreuses entreprises de Bac Liêu jouent le rôle pionnier dans l’application de la haute technologie. Dans la commune de Vinh Hâu A, district de Hoa Binh, Long Van Nghia, directeur de la SARL de produits aquatiques Long Manh, a déclaré que son entreprise avait investi dans un système de capteurs de qualité de l'eau, une technologie d'analyse d'images de crevettes via des applications mobiles, un système automatique de supplémentation en oxygène et qu’avait été par ailleurs développé une technologie pour surveiller le niveau de capture d'appâts afin de contrôler correctement la machine d'alimentation, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire.

“Les initiatives des éleveurs dans le processus de production sont également très appréciées. Par exemple, l'utilisation de la pression d'un aérateur pour collecter les carapaces de crevettes et les déchets 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet de maintenir l'environnement de l'étang propre et stable”, ajoute M. Manh.

Transformation numérique et automatisation

L’application du cloud computing à la gestion des étangs est largement encouragée. En collectant des données à partir de capteurs, de systèmes de siphon de fond, de mangeoires et d'aérateurs, les éleveurs peuvent surveiller de manière synchrone des facteurs tels que la qualité de l'eau, la taille des crevettes, la météo, etc. Ainsi, ils réduisent les coûts de main-d'œuvre de 3 à 5 %, en utilisant des médicaments et des produits chimiques au bon dosage et au bon moment.

Selon Dào Van Liêm, représentant de la Sarl de biotechnologie Truc Anh, son entreprise contrôle la qualité des larves de crevettes par des tests PCR, grâce à un logiciel de gestion des fermes et des programmes d'alimentation. De plus, l'application Tomota permet de compter les crevettes avec précision lors de la vente, remplaçant ainsi complètement les méthodes manuelles. L'électrolyse du sel est également utilisée pour traiter l'eau d'alimentation, garantissant ainsi la biosécurité.

Photo: CTV/CVN

À l’heure actuelle, le Centre de vulgarisation agricole et de semences de la province de Bac Liêu, relevant du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, met activement en œuvre des modèles d'adaptation au changement climatique, tels que le modèle crevette-crabe-poisson dans le district de Dông Hai (70 ha) et le modèle biologique crevette-riz soutenu par le WWF. Parallèlement, le Centre renforce la formation, crée des équipes de vulgarisation agricole communautaire et combine l’application du logiciel « Agriculture verte » pour rapprocher la technologie des agriculteurs.

Selon Nguyên Duc Khoa, directeur adjoint du Département technique du Centre de vulgarisation agricole et de semences de la province de Bac Lieu, le centre privilégie une agriculture en deux phases, utilisant périodiquement des micro-organismes et intégrant la plantation de mangroves pour créer un écosystème durable et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La province se concentrera sur des zones agricoles appropriées, promouvant le transfert de technologie, encourageant les liens de coopération avec les entreprises, améliorant les capacités de gestion et poursuivant la coopération en matière de recherche scientifique.

L’application audacieuse de solutions technologiques modernes permet de créer des changements importants pour l’industrie de la crevetticulture de Bac Liêu. Non seulement elle contribue à augmenter la productivité, la qualité des produits et les revenus des populations, mais elle assure également un développement durable, s'adapte au changement climatique et affirme progressivement la position de Bac Liêu en tant que "royaume de la crevette de haute technologie” du pays.

Truong Giang/CVN