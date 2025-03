Dak Lak accueille une conférence internationale sur le commerce du café

Dans le cadre du 9 e Festival du café de Buôn Ma Thuôt, le Comité populaire de la province de Dak Lak, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et l'Association vietnamienne du café et du cacao, a organisé, le 11 mars, une conférence internationale sur le commerce du café visant à rehausser la valeur du café vietnamien.

La conférence a réuni plus de 800 délégués, comprenant des dirigeants gouvernementaux, des ambassadeurs, des représentants d'organisations internationales, d’entreprises, de coopératives et de distributeurs.

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Dak Lak, Nguyên Tuân Hà, a déclaré que Dak Lak, surnommé "capitale du café du Vietnam", était devenu l'une des marques les plus célèbres de la région et du monde.

Cette conférence vise à réaffirmer le rôle et la position de l’industrie du café, à rechercher des opportunités et des solutions pour augmenter la valeur du café vietnamien ; à soutenir la connexion d’affaires; à accélérer la communication et marketing de produits et de marques de café, digne du rôle et de la position de cette boisson populaire, a souligné Nguyên Tuân Hà.

Au cours de la campagne 2023-2024, Dak Lak a exporté plus de 264.000 tonnes de café, soit 17,9% du total du pays pour un chiffre d'affaires à l'export de 915,795 millions de dollars, soit 16,9% du total du pays.

Selon le directeur de l'Agence de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), Vu Ba Phu, cette conférence aidera l'industrie du café à se rapprocher de l'économie circulaire et à mieux s’adapter de manière proactive au changement climatique, aux fluctuations du marché et aux tendances de consommation.

Présente à la conférence, la directrice générale de l'Organisation internationale du café (OIC), Vanusia Nogueira, a informé sur la situation du marché mondial du café et les tendances de consommation de café.

Le directeur adjoint du Département de la production végétale et de la protection des végétaux (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), Nguyên Quôc Manh, a informé du plan de mise en œuvre d'activités visant à soutenir l'adaptation au règlement européen anti-déforestation (EUDR) pour l'industrie du café vietnamienne.

En outre, les conférenciers ont discuté des questions concernant les normes et réglementations pour les zones de culture du café, le rôle des entreprises dans la valorisation du café vietnamien et la construction de la marque de café Buon Ma Thuot, destination mondiale du café ; évalué la situation des exportations de café au cours de la campagne 2023-2024; identifié des tendances du marché et des obstacles actuels à la consommation mondiale de café et l’orientation pour l'industrie du café vietnamienne.

Outre les dicussions, les participants ont visité des stands d’exposition présentant divers produits du café. La conférence a également été marquée par la signature de 18 accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et des partenaires internationaux.

