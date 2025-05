Valorisation du café vietnamien

Selon les statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce, en 2024, les exportations de café du Vietnam étaient estimées à 1,32 million de tonnes, pour une valeur de 5,48 milliards de dollars, en baisse de 18,8% en volume, mais en hausse de 29,1% en valeur par rapport à 2023. La force de ce secteur réside dans le fait que les grains de café Robusta du Vietnam représentent la majorité du café Robusta commercialisé à l'échelle mondiale.

Photo : Truong Giang/CVN

Les producteurs et exportateurs de café du Vietnam investissent dans l’amélioration de la qualité du café et dans la culture durable, tout en remplaçant l’esprit d’investissement dans la quantité et dans la productivité en un esprit de recherche de qualité. Les cultivateurs de café se sont également vu recommander d’appliquer des bonnes pratiques agricoles telles que VietGap, GlobalGap, 4C et la culture biologique pour les plantations de caféiers.

Lê Van Vuong, directeur de la Sarl Vuong Thành Công, quartier Ea Tam, ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak, souligne que renforcer la production raffinée et diversifier les produits constituent des éléments de base pour améliorer la valeur des produits à base de café. La diversification des produits répond non seulement aux besoins du marché, mais permet également de préserver des bénéfices sur le marché domestique.

Il est nécessaire de créer et de développer des marques nationales et locales, une stratégie méthodique pour construire une marque de café vietnamienne forte sur le marché international, profiter d'indications géographiques célèbres telles que "Café Buôn Ma Thuôt", "Café Arabica Son La", "Café Khe Sanh", "Café Arabica Câu Dât", "Café Chu Pah" et raconter l’histoire des origines, de la culture et des caractéristiques gustatives des cafés vietnamiens.

Améliorer la qualité et diversifier les produits

Les services compétents doivent aider les entreprises vietnamiennes à participer aux foires et expositions internationales, à promouvoir le commerce et à faire de la publicité sur les canaux médiatiques mondiaux, encourager la valorisation de la marque des produits finis transformés du café, et pas seulement des matières premières.

Selon Quach Binh Duong, directeur de la Sarl de café A Vàng, hameau de Câu Dât, commune de Xuân Truong, ville de Dà Lat, province de Lâm Dông, le développement d’un café sûr et spécial fait partie des mesures d’amélioration de la valeur du café. Il est primordial d’investir dans la phase de récolte avec sélection, de pré traitement, ainsi que dans la formation des sommeliers de café capables d’évaluer et de classifier du café conformément aux normes internationales.

Photo : CTV/CVN

Selon Quach Binh Duong, il est nécessaire de renforcer les chaînes de valeur et les liens de production, les liens entre agriculteurs, coopératives, entreprises de transformation et d’exportation, de construire des modèles de chaîne de valeur fermée avec une traçabilité claire, garantissant la transparence et l’équité dans le partage des bénéfices, tout en accompagnant les agriculteurs dans l’accès aux informations sur le marché, la science, la technologie et le capital.

Lê Minh Hoan, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a souligné l’importance des coopérations et des liens dans le développement durable des chaînes de valeur du café. Il a recommandé de réorganiser la production en économisant des coûts d’investissement afin d’améliorer la qualité et de s’adapter aux changements climatiques. Il a également rappelé la nécessité de méthodes de production efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet tout en augmentant la productivité des plantations de caféiers.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, au cours des quatre premiers mois de l'année, le café a été un moteur de croissance des exportations avec près de 4 milliards de dollars, en hausse de 51% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour maintenir la dynamique de croissance, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déclaré qu'il continuerait à perfectionner le projet visant à développer le système logistique et à améliorer la compétitivité des produits agricoles dont les produits à base de café.

Truong Giang/CVN