Diversifier les marchés pour le durian vietnamien

Les exportations de durian ont connu une baisse significative au cours des quatre premiers mois de l'année. Seules 51.860 tonnes ont été exportées pour 183,5 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui représente une chute de 53% en volume et de 61% en valeur par rapport à la même période en 2024.

Les exportateurs vietnamiens cherchent activement à diversifier leurs débouchés afin de réduire leur forte dépendance au marché chinois, qui absorbe près de 97% du total des exportations de ce fruit emblématique.

En contraste, 2024 avait été une année de percée spectaculaire pour le durian vietnamien, avec des exportations atteignant environ 2,94 milliards de dollars, soit une hausse de 37,6% par rapport à 2023. Cette performance avait permis au durian vietnamien de s'arroger 42,1% de la part du marché chinois, se rapprochant ainsi de celle de la Thaïlande.

Depuis le début de l'année, la Chine a renforcé ses réglementations en matière de quarantaine et de qualité. Chaque expédition destinée à ce pays est désormais soumise à une inspection à 100%, avec des exigences strictes concernant la maturité, la sécurité alimentaire et la traçabilité.

Cette situation oblige les pays ayant des parts de marché importantes, comme le Vietnam et la Thaïlande, à s’adapter aux exigences des clients chinois, tout en offrant des opportunités à d’autres concurrents pour pénétrer ce marché d’un milliard d’habitants.

Depuis le début de l’année, le Vietnam a renforcé la gestion des codes des zones de culture, des codes des installations de conditionnement ainsi que le contrôle strict de la qualité des produits. Fin mai, le Vietnam a mené des négociations officielles avec les douanes chinoises pour ouvrir un "canal vert" prioritaire à l’entrée du durian dans le pays. Outre la promotion des expéditions de durian frais, les exportations de durian congelé vietnamien ont également rapidement trouvé leur clientèle en Chine.

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l’Association vietnamienne des fruits et légumes, "bénéficiant d’une longue saison de récolte, de prix compétitifs et d’une zone de production en pleine expansion, le développement des exportations de durian congelé sera une direction importante pour atteindre les zones reculées de Chine, où le durian frais est difficile d’accès en raison de l’insuffisance des infrastructures de conservation".

Exploiter de nouveaux débouchés

Pour Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement, grâce aux efforts diplomatiques, le 21 mai, l’Administration générale des douanes de Chine (GACC) a mis à jour 829 codes de zones de culture supplémentaires et 131 codes d’installations d’emballage pour le durian vietnamien, portant le total à 1 396 codes de zones de culture et 188 codes d’installations d’emballage (après déduction des codes révoqués). Par ailleurs, la GACC continue d’autoriser l’exportation de durian vietnamien sans suspendre les mesures ni exiger de renégociations, prolongeant automatiquement le protocole signé le 11 juillet 2022, valable pour un cycle de 3 ans.

"C’est un signe positif qui démontre la confiance de la Chine dans les mesures de contrôle des risques mises en œuvre par le Vietnam", a souligné M. Tiên. Les premiers résultats se sont matérialisés en mai 2025, lorsque le Vietnam a exporté le premier lot de durian congelé vers la Chine, ainsi que des centaines de tonnes de durian frais.

Le durian est le fruit ayant connu la croissance la plus impressionnante au cours de la dernière décennie, avec une superficie passant à près de 180.000 ha (multiplication par 6) et une production atteignant 1,5 million de tonnes.

En prévision de la principale saison des récoltes, le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement négocie activement pour élargir les marchés vers d’autres pays, tout en tirant parti des accords de libre-échange (ALE) pour diversifier la production. L’Association vietnamienne des fruits et légumes a également proposé la mise en place d’un réseau de laboratoires de tests rapides dans les zones de culture, de manière socialisée, afin d’aider les horticulteurs à analyser le sol, l’eau et les fruits avant exportation.

Selon le Dr. Lê Phong Hai, directeur du Centre de transfert de technologie Biotech Solution, il est nécessaire d’établir un modèle de production biologique durable à grande échelle, avec un transfert technologique efficace aux agriculteurs et entreprises. "Ce n’est pas seulement un défi technique, mais aussi organisationnel, impliquant un lien étroit entre producteurs, installations d’achat et de transformation", explique-t-il.

D’après le Département de la protection des végétaux, depuis 2019, le durian frais vietnamien a été exporté vers plus de 20 pays, dont la Chine, les États-Unis, l’Union européenne, la République de Corée, le Japon, l’Australie et Singapour. Principalement cultivé en Asie du Sud-Est, le durian vietnamien couvrait en 2024 une superficie d’environ 151.000 ha, avec une production proche de 1,5 million de tonnes.

Texte et photos : Truong Giang/CVN