Café vietnamien : une évolution vers la qualité et la durabilité

Portée par des prix toujours élevés et une forte demande à l'export, l'industrie du café vietnamienne entre dans une véritable phase "dorée". Mais pour en tirer pleinement parti, elle doit aller au-delà de la production brute en misant sur la qualité, la traçabilité, la construction de marques fortes et la durabilité.

>> Café Show et Tea Show Vietnam 2025 : grand rendez-vous des producteurs de café

>> Valorisation du café vietnamien

Selon Lê Duc Huy, président de Simexco Daklak et vice-président de l'Association du café de Dak Lak, l'offre actuelle ne suffit pas à couvrir la demande mondiale. Face aux incertitudes géopolitiques, les acheteurs privilégient désormais les achats à la demande.

Photo : VNA/CVN

Durant les quatre premiers mois de 2025, les exportations de café du Vietnam ont atteint 3,78 milliards de dollars, soit une hausse de 51,1 % par rapport à la même période de l'an dernier, avec un prix moyen de 5.700 dollars la tonne (+67%), selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le robusta vietnamien, très apprécié en Asie et en Europe pour sa saveur constante et son volume élevé, le distinguant de ses concurrents. Toutefois, le secteur doit se préparer à l'entrée en vigueur du règlement européen sur la déforestation EUDR qui entrera en vigueur fin 2025, exigera des entreprises qu’elles démontrent la traçabilité de leurs produits. Cela exige la modernisation des pratiques agricoles et l'adoption de technologies numériques.

Des efforts sont faits pour renforcer la chaîne de valeur. Un exemple marquant est le partenariat entre Highlands Coffee et Simexco Daklak, qui vise à positionner le robusta vietnamien comme un produit de haute valeur conforme aux standards internationaux.

Néanmoins, des défis demeurent : changement climatique, plantations vieillissantes, limites technologiques. De plus, la hausse des prix de détail (+11,46% au premier trimestre 2025 selon Eurostat) pourrait freiner la consommation mondiale, tandis que la prochaine récolte au Brésil pourrait influencer l'offre.

Malgré cela, avec les efforts des entreprises et les politiques d'expansion des marchés, le secteur vise 7 milliards de dollars d'exportations d'ici fin 2025 - un objectif ambitieux, mais réalisable.

VNA/CVN