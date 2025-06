Booster la consommation et l’exportation de produits agricoles

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de mettre en œuvre rapidement des mesures pour garantir la production, la transformation, la consommation et l’exportation de produits agricoles, notamment pendant les périodes de forte récolte de produits clés tels que le riz, le durian, le litchi, le longane, le pitaya et la mangue.

Dans une directive datée du 31 mai, le chef du gouvernement a demandé aux dirigeants des provinces et des villes, en particulier des provinces frontalières du Nord telles que Lang Son, Lào Cai, Quang Ninh, Cao Bang, Hà Giang, Diên Biên et Lai Châu, de coordonner activement leurs efforts avec les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce et des Finances afin de gérer les flux de transport et d’assurer la fluidité de la circulation des marchandises aux postes-frontières, évitant ainsi la congestion des exportations agricoles.

Les autorités locales doivent également fournir des informations précises et actualisées sur les conditions d’exportation aux frontières afin d’aider les agriculteurs et les entreprises à adapter leurs stratégies de production, de logistique et d’exportation en conséquence.

Le Premier ministre a appelé les entreprises à accroître leurs achats et leur stockage de produits agricoles, notamment pendant les périodes de forte récolte, afin de soutenir les agriculteurs dans l’écoulement de leurs produits. Le ministère des Finances a été chargé de donner la priorité au dédouanement accéléré des exportations agricoles fraîches, notamment des denrées périssables comme le litchi et le durian, afin d’éviter les retards aux frontières.

Préparation des plans de production

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement a été chargé de guider les localités dans l’examen et la préparation des plans de production de fin d’année, afin de garantir l’équilibre entre l’offre et la demande et de préserver la sécurité alimentaire nationale.

La directive souligne également la prévention des maladies animales et végétales et l’importance de développer des systèmes agricoles résilients.

Des efforts doivent être déployés pour renforcer les liens entre les zones agricoles, promouvoir le stockage et la transformation en profondeur, et améliorer la coordination entre les coopératives, les producteurs, les exportateurs, les distributeurs et les détaillants afin de faciliter l’accès au marché, précise la directive.

Le document appelle également à une plus grande application de la science, de l’innovation et de la transformation numérique dans l’agriculture, en particulier pour les produits à forte valeur ajoutée comme les fruits, ainsi qu’à l’utilisation de technologies avancées pour la conservation et la transformation.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a été chargé de diversifier les marchés d’exportation et d’organiser des programmes nationaux tels que des semaines agricoles et des foires aux produits vietnamiens afin de stimuler la demande locale et d’améliorer la visibilité des produits, en ligne et hors ligne.

