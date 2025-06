Les durians vietnamiens gagnent en popularité en Chine

Photo : VNA/CVN

Proposés sous différentes formes – frais, surgelés ou préemballés –, ces fruits suscitent un intérêt croissant de la part des consommateurs chinois.

Dans plusieurs principaux marchés pékinois, tels que Xinfadi et Hema, les ventes de durians ont augmenté de près de 40% en mai 2025 par rapport à la même période de l’année dernière. Grâce à une présentation soignée et à des produits prêts à consommer, ce fruit attire de plus en plus les acheteurs urbains.

Une habitante de Pékin a confié à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que, malgré des prix plus élevés et une texture légèrement plus moelleuse cette saison, le durian reste un fruit très apprécié de nombreux consommateurs chinois.

Si le marché chinois est encore largement dominé par les importations en provenance de Thaïlande et de Malaisie - en raison de leurs saisons de récolte plus précoces -, les durians vietnamiens gagnent progressivement du terrain.

Tang Dong Qing, propriétaire d’un magasin de durians au marché de Xinfadi, a déclaré que les durians vietnamiens sont très prisés par un large nombre de clients chinois. Elle a exprimé l’espoir que leur présence sur le marché chinois continuera de croître.

En 2024, le Vietnam a exporté environ 1,5 million de tonnes de durians, cultivés sur près de 180.000 ha - soit six fois plus qu’en 2015. Le chiffre d’affaires à l’exportation a atteint un record de 3,3 milliards de dollars, en hausse de 43,2% par rapport à 2023, représentant près de la moitié de la valeur totale des exportations de fruits et légumes du pays.

La Chine est restée le premier marché d’exportation des durians vietnamiens, avec des achats dépassant 2,9 milliards de dollars, soit environ 91% du total des recettes d’exportation.

VNA/CVN