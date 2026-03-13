Vers un renforcement de la coopération Vietnam - Chine dans une nouvelle ère

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a prononcé un discours axé sur le renforcement des relations d’amitié Vietnam - Chine lors du symposium intitulé "L’histoire de l’ambassadeur", tenu le 12 mars à Pékin.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par l’Institut d’études financières de Chongyang et l’École de leadership mondial de l’Université Renmin de Chine, cet événement d’envergure a réuni, en présentiel et en ligne depuis trois sites universitaires du Zhejiang, des dirigeants universitaires, plus de 400 étudiants, de nombreux experts renommés, ainsi que des représentants d’associations professionnelles et d’agences de presse.

Dans son intervention, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a passé en revue les jalons historiques de la relation entre les deux pays. Il a souligné les réalisations notables enregistrés récemment, particulièrement depuis la visite d’État du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam.

Ces progrès dans tous les domaines s’inscrivaient sous le principe des "6 plus" : une confiance politique renforcée, une coopération plus concrète en matière de défense et de sécurité, une coopération plus approfondie, une assise sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et une gestion plus efficace des différends.

Le diplomate a également exposé les grandes orientations définies lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, mettant en lumière les lignes directrices et les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures ; d’accélération du développement socio-économique rapide et durable ; de développement de la science, de la technologie et de l’innovation ; et de promotion des valeurs culturelles et humaines vietnamiennes.

En présentant le développement socio-économique, les indicateurs de croissance positive, l’intégration au monde et l'amélioration constante de l'environnement des affaires au Vietnam, l'ambassadeur a démontré le vaste potentiel de collaboration qui s'ouvre pour les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a également exposé les grandes orientations définies lors du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, mettant en lumière les lignes directrices et les objectifs de développement du pays dans la nouvelle ère. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures ; d’accélération du développement socio-économique rapide et durable ; de développement de la science, de la technologie et de l’innovation et de promotion des valeurs culturelles et humaines vietnamiennes.

En marge de ce séminaire, l'ambassadeur Pham Thanh Binh a rencontré le président de l'université Renmin, Ma Huaide. Les deux parties ont salué le rôle primordial de l'éducation et de la recherche dans le rapprochement des peuples. Elles ont convenu d'intensifier les échanges académiques et les programmes de formation entre l'université Renmin et les établissements d'enseignement supérieur vietnamiens pour les années à venir.

VNA/CVN