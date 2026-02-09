Des jeunes des provinces frontalières Vietnam - Chine s'unissent pour construire un avenir vert

Le Forum de dialogue de la jeunesse Vietnam - Chine, placé sous le thème "Converger les forces de la jeunesse, créer ensemble un avenir vert", s'est tenu le 9 février dans la ville de Guilin, située dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.

Cet événement d'envergure a réuni de nombreux jeunes ainsi que des entrepreneurs originaires des provinces vietnamiennes de Quang Ninh et Cao Bang et de la région chinoise du Guangxi.

Cette rencontre est non seulement une rencontre diplomatique pour resserrer l’amitié et devenir une véritable plateforme d'échange axée sur le développement durable pour un avenir vert.

Les participants ont souligné que face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, les nations doivent impérativement renforcer leur gouvernance en s'appuyant sur les connaissances et les technologies. Dans cette optique, la complémentarité entre l'expertise chinoise en matière d'énergies renouvelables et de gestion urbaine intelligente, associée à la réactivité technologique de la jeune main-d'œuvre vietnamienne, constitue un socle important pour approfondir la coopération bilatérale.

Lors du dialogue, des jeunes délégués chinois ont souligné l’importance de la protection de l’environnement et de l’écosystème ainsi que partagé des modèles en la matière, à savoir le projet de protection de la rivière Li Jiang par les jeunes de la ville de Guilin.

Du côté vietnamien, Hoàng Quôc Viêt, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de la province de Quang Ninh, a affirmé que la transition verte ne peut être abordée par des solutions isolées, mais nécessite une pensée systémique articulée autour de trois piliers : la pensée, la gouvernance et l'action vertes.

Il a exhorté les jeunes à ne pas être de simples exécutants, mais à devenir des acteurs proactifs dans l'élaboration des politiques publiques. Selon lui, la convergence entre transition verte et transformation numérique, portée par l’intelligence et la responsabilité de la jeune génération, deviendra un nouveau moteur de croissance, contribuant à la protection de l’environnement, au renforcement de la paix et à l’approfondissement des relations d’amitié entre le Vietnam et la Chine.

