Sécurité et circulation : Hanoï en ordre de marche pour le scrutin

À l’approche de la prochaine journée électorale, le Bureau de la police de la circulation de Hanoï, en coordination avec les forces de police locales, déploie des mesures visant à garantir la sécurité, l’ordre public et la fluidité du trafic, afin de faciliter les déplacements des électeurs vers les bureaux de vote.

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Photo : CTV/CVN

Ces derniers jours, l’atmosphère de préparation aux élections des députés de la XVIᵉ Assemblée nationale et des représentants des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 s’intensifie dans toute la capitale. Considérant la garantie de l’ordre et de la sécurité routière au service des élections comme une mission politique importante, les forces de la police de la circulation de Hanoï ont renforcé leurs effectifs dans les zones clés, les zones à circulation complexe ainsi qu’aux abords des bureaux de vote. Des plans d’intervention ont été élaborés de manière proactive afin d’éviter toute situation imprévue.

Les mesures sont déployés au niveau le plus élevé, de manière rigoureuse et déterminée, tout en restant souples et flexibles, afin de créer les conditions les plus favorables pour permettre aux citoyens d’exercer pleinement leurs droits et devoirs civiques, contribuant ainsi à faire de la journée électorale une véritable "fête de tout le peuple".

Selon les observations réalisées dans la commune de Đông Anh (Hanoï), une équipe de travail de l’unité n°15 de la police de la circulation, relevant de la Bureau de la police de la circulation de Hanoï, a coordonné avec la police locale visant à assurer l’ordre public, la sécurité routière et l’ordre urbain, tout en intervenant rapidement pour traiter les infractions.

Dans un entretien accordé au journal Doi sông & Phap luât (Vie et Loi), le lieutenant-colonel Dặng Hông Giang, chef de l’Unité de police de la circulation n°3, a indiqué que, conformément aux directives du directeur de la Police municipale de Hanoï et des responsables de la Bureau de la police de la circulation, son unité a élaboré un plan détaillé attribuant des missions précises à chaque officier et agent selon le principe de "responsabilités clairement définies".

L’ensemble des forces et des moyens disponibles est mobilisé pour assurer la régulation et la répartition du trafic, tout en coopérant étroitement avec les autres forces compétentes afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les zones concernées.

Par ailleurs, les forces de la police de la circulation ont mené des inspections et évalué les zones présentant des risques potentiels pour la sécurité routière, afin de mettre en place des mesures appropriées et de créer les conditions les plus favorables pour les électeurs se rendant aux urnes.

L’unité intensifie également les patrouilles et les contrôles, tout en sanctionnant strictement les comportements susceptibles de provoquer des accidents de la route, notamment la conduite sous l’emprise de l’alcool, les excès de vitesse ou encore le transport d’un nombre de passagers supérieur à la limite autorisée, contribuant ainsi à assurer la sécurité de la circulation pendant la période électorale.

À la veille de cet événement majeur, Mai Dung, habitante de la commune de Đông Anh (Hanoï), a confié ressentir clairement l’atmosphère solennelle et animée qui règne dans la localité. Selon elle, les banderoles et slogans de sensibilisation aux élections contribuent non seulement à embellir le paysage urbain, mais aussi à renforcer la conscience citoyenne quant au rôle et aux responsabilités de chacun dans le développement du pays.

"Il ne s’agit pas seulement d’une activité politique importante, mais aussi d’une grande fête nationale, où chaque citoyen a l’occasion de contribuer à la construction d’un appareil d’État de plus en plus solide", a-t-elle souligné.

Grâce à l’engagement et au sens des responsabilités des forces de la police de la circulation et de la police locale, ainsi qu’au respect des règles par les habitants, la situation de l’ordre et de la sécurité routière dans la commune de Đông Anh demeure stable, contribuant à garantir que la prochaine journée électorale se déroule dans des conditions sûres, ordonnées et favorables.

Thu Huong/CVN