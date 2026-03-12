Vietnam - Inde

Renforcer la sécurité maritime par le développement de l’économie bleue

Le 11 mars, la Fondation nationale maritime (NMF) de l’Inde et l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV) ont organisé à New Delhi leur 2ᵉ Dialogue maritime, sur le thème : "Assurer une sécurité maritime globale par la "verdisation" des économies océaniques".

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Photo : VNA/CVN

Cet événement a réuni de nombreux chercheurs, experts et décideurs politiques des deux pays pour échanger sur les défis liés à la sécurité maritime et les opportunités de coopération dans un contexte marqué par de nombreuses évolutions dans la région Indo-Pacifique.

La coopération en matière de sécurité maritime est considérée comme un pilier important du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Inde. Dans le cadre des quatre cycles précédents du Dialogue bilatéral sur la sécurité maritime, les deux parties ont identifié plusieurs domaines de coopération prioritaires, notamment la recherche scientifique marine, le développement de l’économie maritime, l’assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe, la coopération entre marines et garde-côtes, l’application de la loi en mer, le renforcement des capacités et la connectivité maritime.

Dans la continuité de cette initiative, la NMF et la DAV ont signé un protocole d’accord le 15 mars 2024 afin d’établir une série de dialogues annuels consacrés aux questions maritimes d’intérêt commun et à la formulation de recommandations politiques à l’intention des gouvernements des deux pays. Le premier Dialogue entre la NMF et la DAV, organisé le 27 mars 2025 à Hanoï, s’est concentré sur la promotion de la sécurité et de la coopération maritimes dans la région Indo-Pacifique, avec des discussions portant notamment sur la connaissance de la situation maritime, la sensibilisation au domaine maritime, le renforcement des capacités face aux défis de la "zone grise" et les tendances de transition verte dans l’économie maritime.

Lors de l’ouverture du 2ᵉ Dialogue à New Delhi, le vice-amiral Pradeep Chauhan, directeur général de la NMF, a estimé que le monde fait face au changement climatique, à la pollution et à la perte de biodiversité – qui font de la gouvernance des océans un enjeu systémique du développement. Dans ce contexte, il a souligné que le Vietnam et l’Inde devraient adopter une approche renouvelée, considérant l’économie maritime non comme un secteur isolé, mais comme une orientation pour l’ensemble de l’économie. Selon lui, la "verdisation de l’économie bleue" permettra de promouvoir l’utilisation durable des ressources marines tout en renforçant la sécurité, tant traditionnelle que non traditionnelle. À travers ce dialogue, Pradeep Chauhan a exprimé l’espoir que les deux parties renforceront leur coopération en matière de recherche et de mécanismes politiques afin de garantir une sécurité maritime globale associée au développement durable de l’économie maritime.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a insisté sur l’importance du dialogue et de la coopération dans un contexte géopolitique complexe. Il a souligné que les tensions au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole démontrent combien la sécurité maritime est essentielle à la stabilité économique mondiale. Selon lui, l’économie bleue constitue un levier important pour approfondir la coopération bilatérale et contribuer à la construction d’un modèle de sécurité globale pour la région.

Dô Thanh Hai, vice-président de l’Institut de la Mer Orientale de la DAV, a rappelé que le Vietnam et l’Inde sont deux nations côtières occupant des positions stratégiques dans l’océan Indien et en Mer Orientale. Selon lui, l’économie maritime ne se limite pas à l’exploitation des ressources ou à la stimulation de la croissance, mais doit s’inscrire dans une logique de développement durable, de protection des écosystèmes et de préservation des intérêts des générations futures.

VNA/CVN