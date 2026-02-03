Approfondissement des relations bilatérales Vietnam - Chine

Dans le cadre de sa visite en Chine visant à informer des résultats du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du secrétaire général du Parti Tô Lâm, s’est entretenu le 3 février à Pékin avec Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères.

>> Célébration des 76 ans des relations Vietnam - Chine

>> Le XIVᵉ Congrès du PCV ouvre de nouveaux moteurs pour les relations Vietnam - Chine

>> Vietnam - Chine : vers une montée en gamme de la relation bilatérale

Photo : VNA/CVN

Wang Yi a chaleureusement félicité le PCV pour le grand succès du XIVᵉ Congrès, affirmant le soutien constant du Parti et de l’État chinois au PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, dans la mise en œuvre des Résolutions du Congrès et la construction du socialisme adapté aux réalités du Vietnam. Il a réaffirmé l’importance que la Chine accorde au renforcement des relations avec le Vietnam et à l’édification d’une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam à portée stratégique.

Lê Hoài Trung a informé la partie chinoise des principaux résultats du XIVᵉ Congrès, soulignant la détermination du Vietnam à poursuivre un développement rapide et durable, ainsi que les nouvelles orientations de sa politique étrangère, notamment le renforcement de l’autonomie stratégique et le rôle central de la diplomatie et de l’intégration internationale aux côtés de la défense et de la sécurité.

Dans une atmosphère d’amitié et de confiance, les deux parties ont salué les progrès positifs des relations bilatérales et sont convenues de promouvoir un développement plus profond et plus concret des liens Vietnam - Chine. Elles ont échangé des mesures visant à intensifier les échanges de haut niveau, la coopération en science et technologie, innovation, formation des ressources humaines, connectivité ferroviaire, investissements de qualité, commerce équilibré, ainsi que les échanges culturels et entre les peuples.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination dans les cadres multilatéraux et d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement régional et mondial.

Le même jour, Lê Hoài Trung a rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Chine et rendu hommage au Président Hô Chi Minh à l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.

VNA/CVN