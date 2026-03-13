Élections législatives et locales : tout est prêt pour la grande fête nationale

Le dimanche 15 mars 2026, les électeurs dans tout le pays participeront aux élections des députés à la XVI e Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Cet événement politique majeur illustre l’exercice du droit de souveraineté du peuple dans le choix de ses représentants.

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Selon Lê Quang Manh, membre du Comité central du Parti, secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef du Bureau de l’AN et chef du Bureau du Conseil national des élections, les préparatifs du scrutin ont été menés de manière synchronisée, rigoureuse et conforme aux dispositions légales. L’ensemble du processus est placé sous la direction centralisée du Comité central du Parti, avec une coordination étroite entre les organes du système politique.

Au niveau central, le Conseil national des élections a finalisé la promulgation de 27 documents réglementaires, créant un couloir juridique complet pour toutes les étapes du processus électoral. En outre, il a émis 14 Résolutions et directives, ainsi que 34 documents d'orientation technique pour les localités. Ces textes portent sur des questions concrètes : consultations, établissement des listes électorales, rencontres avec les électeurs, maintien de l'ordre et application des technologies de l'information, garantissant ainsi l'unité du système et minimisant les erreurs.

Le Conseil national des élections a également conseillé la promulgation de la Conclusion N°03 du Bureau politique et du Secrétariat sur la poursuite de réaliser la directive 46, réaffirmant la nécessité de renforcer la direction du Parti dans un contexte de renouvellement de l'appareil organisationnel et de modalité de gestion. Cela sert de base aux Comités du Parti et aux autorités locales pour concrétiser leurs responsabilités, en définissant clairement les missions, les acteurs et le calendrier.

La liste officielle des 864 candidats à la XVIe législature de l’Assemblée nationale a été publiée dans les délais prévus, conformément aux structures et quotas établis. Le processus de consultation, de présentation et d’examen des dossiers s’est déroulé de manière rigoureuse et transparente, incluant la collecte d’avis des électeurs sur les lieux de résidence et de travail des candidats. Cette étape est essentielle pour garantir la qualité des futurs députés.

Dans les localités, les commissions électorales provinciales et communales ont été constituées dans les délais légaux. La liste de plus de 73 millions d’électeurs est affichée publiquement dans 72 195 zones de vote à travers le pays. Le recensement a fait l’objet de plusieurs vérifications croisées avec la base de données nationale sur la population. Dans chaque bureau de vote, les préparatifs – urnes, isoloirs, dispositifs de sécurité, prévention des incendies et plans d’urgence – ont été finalisés, y compris dans les quartiers et villages les plus reculés.

Assurer une sécurité absolue

Garantir une sécurité totale pour les élections est considéré comme une mission politique d’une importance particulière, essentielle à la réussite de cet événement national. Les forces de la Police populaire et de l’Armée populaire déploient des plans coordonnés afin de prévenir toute éventualité et d’éviter toute situation imprévue.

Le ministère de la Police s’est vu confier deux missions majeures : assurer la sécurité absolue du scrutin et collaborer avec le Conseil national des élections pour appliquer les avancées technologiques et informatiques à l’organisation du processus électoral.

À cette fin, le ministère a publié une directive définissant 50 tâches prioritaires, précisant les responsabilités de chaque unité et localité. Sur cette base, les forces de police locales ont élaboré des plans destinés à conseiller les autorités sur le maintien de l’ordre public et l’utilisation des technologies de l’information dans l’organisation du scrutin.

La situation en matière d’ordre public demeure sous contrôle. Les risques potentiels sont identifiés et traités de manière précoce dès la base. La vérification des profils des candidats est également effectuée de façon rigoureuse en coordination avec le Conseil national des élections afin de garantir que tous répondent aux critères requis.

La cybersécurité et la sécurité de l’information ont par ailleurs été renforcées. Le ministère de la Sécurité publique a mené plusieurs campagnes de lutte contre la criminalité afin de garantir un environnement sûr pour le déroulement des élections.

Dans le cadre de l’application des technologies informatiques au processus électoral, le ministère a réglementé l’exploitation de la base de données nationale sur la population et de l’application VNeID afin d’établir les listes électorales et d’imprimer les cartes d’électeurs. Un logiciel de gestion des électeurs a également été déployé. À ce jour, 3.320 des 3.321 unités administratives de niveau communal ou de quartier – à l’exception de la zone spéciale de Hoàng Sa – utilisent ce système.

Le système a répertorié plus de 78,5 millions d'électeurs éligibles, soit 99,48%. Les cas non encore mis à jour concernent principalement des personnes décédées sans déclaration de décès ou des changements de lieu de vote en cours de traitement.

Parallèlement, le ministère de la Défense a mené un travail d'éducation et de sensibilisation auprès de ses effectifs. Il a rigoureusement suivi le processus de présentation des candidats, élaboré des plans de préparation et assuré la coordination des procédures électorales. Le ministère continue de s'entraîner pour protéger le scrutin, prévenant toute tentative de sabotage ou de manipulation des masses. Les patrouilles aux frontières et en mer sont intensifiées pour défendre la souveraineté et empêcher toute intrusion épidémique pouvant affecter le processus.

Les localités prêtes pour la grande fête

Dans l’ensemble du pays, l’atmosphère électorale se fait de plus en plus festive, portée par un esprit de responsabilité et de mobilisation collective.

À Hanoï, des grandes artères du centre-ville aux communes périphériques, drapeaux, banderoles et slogans décorent les rues. L’atmosphère est animée et joyeuse. Les plans de sécurité, notamment en matière de prévention des incendies et de secours, ont été minutieusement révisés dans chaque bureau de vote.

À Hô Chi Minh-Ville, les listes des électeurs sont affichées depuis le 3 février. Du 5 au 10 mars, la ville a procédé à l'impression et à la distribution des cartes d'électeurs, ainsi qu'à la préparation du matériel électoral. Des délégations d'inspection supervisent et guident les localités pour garantir le respect du calendrier.

Dans les autres provinces, la décoration est harmonisée. Les préparatifs, allant de l'affichage des biographies des candidats à l'aménagement des bureaux de vote, s'achèvent. Des urnes mobiles sont prévues pour permettre aux électeurs des zones reculées, montagneuses ou insulaires d'exercer leur droit de citoyen.

Auparavant, le Conseil national des élections avait autorisé le vote anticipé dans quatre zones de Hô Chi Minh-Ville. Le matin du 26 février, plus de 4 000 électeurs des quartiers de Tam Thang, Phuoc Thang et de la commune de Long Son ont ainsi voté. Il s’agissait notamment de personnes en mission de longue durée en mer et ne pouvant être présentes le 15 mars.

Le 8 mars, les forces armées et les habitants de la zone spéciale de Truong Sa (Khanh Hoa), de celle de Thô Châu (An Giang) et de la commune de Truong Son (Quang Tri) ont également participé au vote anticipé, une semaine avant la date officielle nationale.

Afin de garantir le succès de cet événement majeur, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté les localités à ne faire preuve d’aucune complaisance. Il a souligné cinq enseignements essentiels : promouvoir la grande union nationale, assurer une direction étroite du Parti, renforcer la communication, respecter rigoureusement le processus de sélection des candidats et rester attentif à la situation à la base afin de garantir l’ordre et la sécurité absolue du scrutin.

Texte et photos : VNA/CVN