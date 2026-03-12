Élections législatives

Signal de stabilité politique et d’élévation de la diplomatie parlementaire du Vietnam

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), au seuil des élections législatives et des Conseils populaires à tous les niveaux du mandat 2026-2031, l’ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc a souligné les acquis majeurs de la XV e législature, les exigences pour les élus lors des prochaines élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale (AN) et des Conseils populaires.

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Photo : VNA/CVN

Dressant le bilan des cinq dernières années, l'ambassadeur a affirmé que l'AN de la XVe législature ainsi que les Conseils populaires ont accompli avec succès leur mission historique, dans un contexte où le pays devait simultanément surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19 et accélérer sa reprise économique. Ce mandat a illustré avec force la compétence de l’organe suprême du pouvoir d’État dans l'exercice de ses fonctions législatives, de supervision suprême et de décision sur les questions nationales cruciales. Parallèlement, les Conseils populaires ont pleinement assumé leur rôle de représentants des électeurs locaux, faisant preuve d'une grande réactivité face aux réorganisations des unités administratives, tout en garantissant la célérité et la qualité du travail institutionnel. Ces résultats constituent une base indispensable au perfectionnement de la démocratie socialiste pour le nouveau mandat.

Sur le plan extérieur, selon l’ambassadeur, la diplomatie parlementaire a été déployée de manière dynamique et substantielle. L’AN a ratifié de nombreux traités internationaux d'importance, contribuant à l'approfondissement des partenariats stratégiques et intégraux avec de multiples nations et organisations. Sa participation active aux forums interparlementaires multilatéraux a permis de rehausser la voix et le prestige du Vietnam sur la scène mondiale. Pour la communauté vietnamienne à l'étranger, notamment en Angola et en Afrique, l’AN a apporté un soutien concret en améliorant le cadre juridique lié à la protection des citoyens, facilitant ainsi leur intégration dans les pays d'accueil tout en consolidant l'esprit de grande union nationale.

Duong Chinh Chuc a qualifié la décision d’organiser les élections environ deux mois plus tôt que prévu de choix politique judicieux, répondant aux exigences impératives de la réalité nationale. Après le XIVe Congrès national du Parti, tenu en janvier 2026, avec les orientations définies pour une ère nouvelle, le parachèvement rapide de l’appareil dirigeant au niveau central et local est devenu une condition préalable pour concrétiser ces ambitions de développement. La transition vers un modèle d'administration locale à deux échelons exige des organes élus dotés d'une autorité et d'une compétence accrues pour superviser et impulser les réformes. La tenue de ces élections assure ainsi la continuité du leadership. Pour les partenaires internationaux, cette stabilité politique et la cohérence de la gestion étatique constituent des signaux positifs renforçant la confiance et l'attractivité de la coopération avec le Vietnam.

Pour atteindre les objectifs ambitieux de devenir un pays industriel moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, les exigences envers les nouveaux élus s'avèrent particulièrement élevées. Les députés devront posséder une vision stratégique, une maîtrise du droit national et des pratiques internationales, tout en participant activement à la diplomatie parlementaire pour favoriser un environnement propice au développement.

Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques, la diplomatie parlementaire devient un complément essentiel à la diplomatie d'État et à la diplomatie du peuple.

L'ensemble des cadres de l'ambassade et la communauté vietnamienne en Afrique expriment leur totale confiance dans le succès de ce scrutin, où chaque suffrage représente une mission confiée par le peuple à ses représentants pour le mandat 2026-2031, a conclu le diplomate.

VNA/CVN