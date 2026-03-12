Le Front de la Patrie du Vietnam souhaite intensifier la diplomatie populaire avec Saint-Pétersbourg

La vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Hà Thi Nga, qui a reçu ce jeudi 12 mars à Hanoï V. G. Kalganov, vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, a déclaré que la réorganisation de l’appareil du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) avait permis à cette organisation d’élargir davantage ses activités de relations extérieures avec des partenaires homologues dans le monde, notamment en Russie.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Hà Thi Nga a présenté la réforme organisationnelle du FPV, soulignant que les organisations sociopolitiques sont désormais placées sous l’égide du Front, tout en conservant une autonomie relative dans l’exercice de leurs missions. Selon elle, cette structure vise à renforcer le rôle du FPV comme passerelle entre le Parti, l’État et la population, tout en favorisant l’extension de la coopération internationale et des échanges entre les peuples.

Soulignant que le Parti et l’État vietnamiens considèrent toujours la Russie comme un partenaire particulier, fondé sur une longue tradition d’amitié et désormais élevé au rang de partenariat stratégique global, Hà Thi Nga a affirmé qu’avec son nouveau modèle d’organisation, le FPV est pleinement conscient de son rôle et de sa responsabilité dans la promotion de cette relation d’amitié spéciale. Il s’emploie notamment à concrétiser les engagements et accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays, en mettant particulièrement en valeur le rôle de la diplomatie populaire.

Hà Thi Nga a également exprimé le souhait que les autorités de Saint-Pétersbourg continuent de créer des conditions juridiques favorables à la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans la ville afin qu’elle puisse contribuer activement à son développement. Elle a également souhaité qu’ils poursuivent les efforts de mise en relation afin de favoriser davantage d’échanges entre les peuples, contribuant ainsi à renforcer l’amitié spéciale entre les deux pays et à concrétiser les engagements conclus par leurs hauts dirigeants.

Pour sa part, V. G. Kalganov a rappelé la visite en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en 2024, au cours de laquelle Hanoï et Saint-Pétersbourg ont établi des relations de villes jumelées. Il a également évoqué l’inauguration d’un espace public baptisé place Hô Chi Minh dans la ville russe, autour du monument dédié au dirigeant vietnamien.

Selon lui, le nouveau modèle organisationnel du FPV ouvre de nouvelles perspectives pour intensifier les échanges entre les peuples, organiser des conférences et des expositions, ainsi que développer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’éducation et de la formation.

À cette occasion, V. G. Kalganov a transmis l’invitation du gouverneur de Saint-Pétersbourg aux responsables du FPV à effectuer une visite en Russie et à participer au deuxième Forum populaire Russie - Vietnam, prévu en octobre 2026.

VNA/CVN