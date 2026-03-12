La diplomatie parlementaire renforce les relations Vietnam - Mexique

L’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a souligné le rôle important du Groupe d’amitié parlementaire Mexique - Vietnam dans la promotion des échanges entre les deux parlements. Il a réaffirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec le Mexique et souhaite approfondir la coopération bilatérale à travers les canaux parlementaire, économique et culturel, ainsi que les échanges entre les peuples.

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Photo : VNA/CVN

Le 11 mars, Nguyên Van Hai, à la tête d’une délégation de l’ambassade du Vietnam au Mexique, a tenu une séance de travail avec le Groupe d’amitié parlementaire Mexique - Vietnam afin de signer et d’adopter son programme d’activités, destiné à renforcer la diplomatie parlementaire et à promouvoir une coopération bilatérale plus étroite.

L’ambassadeur a noté que le Vietnam se prépare aux élections des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, et a proposé un renforcement des échanges parlementaires dans les prochains mois, notamment par une visite au Vietnam des membres du Groupe d’amitié parlementaire Mexique - Vietnam après l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale.

Il a également invité le groupe à continuer de jouer un rôle de médiateur entre les deux parlements en favorisant le dialogue politique et le partage d’expériences législatives.

Le programme nouvellement adopté met l’accent sur l’élargissement des échanges de délégations, le renforcement de la coopération législative et la promotion d’initiatives conjointes dans plusieurs domaines, notamment la politique, l’économie, l’éducation, la culture, la santé et les échanges entre les populations.

Lors de la réunion, Ana Karina Rojo Pimentel, présidente de la Commission du bien-être de la Chambre des députés du Mexique et présidente du Groupe d’amitié parlementaire Mexique - Vietnam, a réaffirmé l’engagement du groupe à mettre en œuvre efficacement le programme convenu, contribuant ainsi au développement durable des relations bilatérales.

Les deux parties ont également convenu de renforcer les liens commerciaux et d’organiser des séminaires et forums économiques afin de mieux exploiter le potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, des sciences et technologies, ainsi que des échanges entre les peuples.

VNA/CVN