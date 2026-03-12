La première formation du Vietnam en matière de maintien de la paix reconnue conforme aux normes de l’ONU

Pour la première fois dans l’histoire de sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, le Vietnam dispose d’un programme de formation officiellement reconnu conforme aux standards internationaux. Le Département de maintien de la paix du Vietnam, relevant du ministère de la Défense, a annoncé que son cours de formation d’officiers d’état-major (UNSOC) a obtenu la certification officielle des Nations unies.

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Photo : VNA/CVN

Cette reconnaissance marque une étape importante dans l’intégration internationale et le renforcement des capacités de formation de l’armée vietnamienne.

Le certificat attestant que le cours UNSOC répond aux normes de formation avant déploiement a été signé le 1er mars par Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix. La remise officielle du certificat a eu lieu le 11 mars 2026 au siège des Nations unies à New York. Harinder Sood, responsable du Service de formation intégrée (ITS), a remis le certificat au colonel Nguyên Duc Quân, attaché de défense du Vietnam auprès de l'ONU.

L’obtention de ce label international est le résultat d’un processus d’évaluation particulièrement rigoureux. Les experts des Nations unies ont examiné en détail l’ensemble du programme pédagogique, les supports de cours, les méthodes d’enseignement ainsi que les infrastructures de formation. Seuls les programmes répondant strictement aux critères d’expertise et de pédagogie de l’ONU obtiennent cette certification.

À ce jour, le Vietnam rejoint un groupe restreint d’environ 50 pays dans le monde disposant de cours certifiés par les Nations unies. Dans la région Asie-Pacifique, ils ne sont que 14, dont quatre en Asie du Sud-Est.

Le cours UNSOC de 2026, qui s'est déroulée du 3 au 30 janvier au siège du Département de maintien de la paix du Vietnam, a réuni 41 stagiaires vietnamiens et étrangers. Il a bénéficié du soutien du Canada via son Programme de coopération et d’instruction militaires (PCIM). L'enseignement a été assuré par des officiers vietnamiens ayant participé à des missions de maintien de la paix des Nations unies et possédant une expérience pratique dans ce domaine.

Le programme de formation a été conçu conformément aux normes de préparation au déploiement des Nations unies et repose sur des méthodes pédagogiques modernes centrées sur les stagiaires. Les activités combinaient des présentations théoriques, des discussions en groupe, l’étude de situations concrètes et des exercices simulant les conditions de travail au sein des missions de maintien de la paix.

Durant trois semaines de formation intensive, les stagiaires ont étudié le fonctionnement des Nations unies dans le domaine du maintien de la paix, le rôle des officiers d’état-major au sein des missions, les étapes de la planification opérationnelle ainsi que la coordination entre les différents acteurs impliqués dans ces opérations.

Les résultats de l’évaluation menée par le Service de formation intégrée des Nations unies montrent que le cours organisé par le Vietnam répond pleinement aux exigences de l’Organisation. Les experts ont notamment salué la qualité du programme, la pertinence des documents pédagogiques et l’expérience des instructeurs.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte où les Nations unies mettent en œuvre plusieurs initiatives visant à améliorer l’efficacité des opérations de maintien de la paix, notamment Action for Peacekeeping (A4P) et Action for Peacekeeping Plus (A4P+). Ces programmes encouragent les États membres à renforcer leurs capacités et à développer la coopération internationale dans ce domaine. Le Vietnam a exprimé son soutien à ces initiatives et a pris plusieurs mesures pour améliorer la qualité de la formation et la préparation des forces participant aux missions.

Désormais, le Département de maintien de la paix du Vietnam est habilité à organiser des sessions de formation aux normes internationales et à délivrer des certificats valables pour les officiers nationaux et étrangers avant leur départ en mission. Cette réussite constitue une base légale solide pour élargir la coopération avec les partenaires internationaux.

Dans l'avenir, le Vietnam ambitionne de devenir un centre d'entraînement régional de référence. Le Département de maintien de la paix prévoit de développer d'autres programmes de haut niveau, tels que la formation sur la protection des civils ou celle des observateurs militaires, pour obtenir de nouvelles certifications onusiennes.

VNA/CVN