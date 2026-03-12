À Hà Tinh, les jeunes électeurs prennent conscience de leur responsabilité civique

Alors que le Vietnam se prépare aux élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, des campagnes d’information et des activités de sensibilisation à cet événement sont activement organisées dans les écoles et les universités du pays.

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Photo : VNA/CVN

Dans la province de Hà Tinh (Centre), des campagnes de sensibilisation ont été menées dans les écoles. Pour les élèves de 12e classe qui viennent d’avoir 18 ans, exercer leurs droits civiques pour la première fois est non seulement une source de fierté personnelle, mais aussi une responsabilité envers le développement du pays natal.

Cela marque une étape importante dans ma maturation juridique et politique. Je vais étudier en profondeur les programmes des candidats afin de choisir ceux qui sont véritablement dévoués, compétents et dignes de représenter la voix du peuple, s’est enthousismé Lê Công Minh, de la classe 12A1 du lycée de Câm Binh, dans la commune éponyme.

En plus d’écouter attentivement les présentations de mes professeurs en classe, je discute souvent avec mes parents, mes frères et sœurs du rôle des instances élues. Je recherche également des informations relatives aux élections dans des livres, des journaux et sur Internet afin d’apprendre comment voter correctement, sans risque d'erreur ou d’invalidation du bulletin, a confié Hô Thi Huyên Trân, de la classe 12A7 du même lycée.

Durant l’année scolaire 2025-2026, le lycée de Câm Binh compte 1.486 élèves, dont plus de 800 sont en âge de voter, en majorité des élèves de terminale ayant atteint l’âge de 18 ans. La plupart des élèves se renseignent activement sur les élections et manifestent leur intérêt pour cet important événement politique national.

Son proviseur adjoint Phan Thanh Ngoc, a fait savoir que le lycée de Câm Binh considère la sensibilisation aux élections comme un contenu important de l’éducation civique. L’organisation réussie des élections représente non seulement une tâche politique, mais aussi une occasion de sensibiliser les élèves à l’éducation civique, notamment ceux qui votent pour la première fois.

Au lycée Lê Quy Dôn, dans le quartier de Hà Huy Tâp, de nombreux élèves de terminale attendent avec impatience le moment où ils pourront enfin tenir leur carte d’électeur. Pour eux, participer en personne à la vie politique du pays est une expérience significative et enrichissante, qui leur permet de traduire les connaissances acquises en éducation civique en actions concrètes.

Selon Nguyên Thi Thu Hoa, proviseuse adjointe du lycée, les classes de terminale comptent plus de 400 élèves, dont 107 sont âgés de 18 ans et ont donc le droit de voter. Une campagne d’information a été menée en amont afin de garantir que les élèves comprennent le processus électoral et l’importance du vote.

Conformément aux directives du secteur de l’éduction, les lycées de la province de Hà Tinh ont également intégré des contenus liés aux élections dans leurs activités extrascolaires, leurs activités en classe et leurs concours de connaissances juridiques, aidant ainsi les élèves à mieux comprendre leurs droits et leurs responsabilités civiques.

Une préparation soigneuse, tant en connaissances qu’en psychologie, des jeunes électeurs à Hà Tinh a créé un nouvel élan avant le jour du scrutin. Ces premiers votes exprimés par ces jeunes constituent non seulement l’exercice de leurs droits civiques constitutionnels, mais aussi une démonstration du sens des responsabilités, et d’une volonté de contribuer au développement du pays.

VNA/CVN