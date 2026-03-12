Le Parti communiste d'Autriche soutient les ambitions de développement du Vietnam

Le président du Parti communiste d'Autriche (KPÖ), Günther Hopfgartner, a félicité le 11 mars le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour la réussite de son XIVᵉ Congrès national et a exprimé son soutien aux grandes orientations, politiques et objectifs stratégiques adoptés lors de ce congrès.

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En recevant l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, venu remettre une lettre de remerciement du Comité central du PCV pour le message de félicitations adressé à l'occasion du XIVe Congrès national, Günther Hopfgartner s’est impressionné devant les progrès remarquables et complets accomplis par le Vietnam au cours des quatre dernières décennies de Dôi Moi (Renouveau) sous la direction du PCV.

Il a également proposé de renforcer les échanges entre les deux partis, notamment en partageant l'expérience vietnamienne en matière de construction du Parti, de direction et de gouvernance et de mise en œuvre réussie du processus de Dôi Moi, ainsi que d'application créative du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh dans le contexte actuel.

L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, pour sa part, a indiqué que les documents du XIVᵉ Congrès du Parti s’orientent vers deux jalons majeurs : le centenaire de la fondation du Parti et celui de la fondation du pays. L’objectif global est de maintenir un environnement pacifique et stable, d’assurer un développement rapide et durable, d’améliorer le niveau de vie de la population et de renforcer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance nationale afin d’avancer résolument dans une nouvelle ère de développement, avec pour ambition de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

En matière de relations extérieures, le XIVᵉ Congrès du Parti réaffirme la poursuite constante d’une politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, ainsi qu’une intégration internationale proactive, globale, approfondie et efficace. Cette approche met également l'accent sur l'étroite coordination entre la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire, ainsi que les activités extérieures des forces de sécurité publique et de défense, afin de contribuer activement et de manière responsable à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Lors de la rencontre, les deux parties se sont engagées à coordonner l'organisation d'activités en hommage au Président Hô Chi Minh - héros de la libération nationale et grand homme de culture - auprès du public autrichien, tout en favorisant les échanges entre les jeunes générations des deux pays.

VNA/CVN