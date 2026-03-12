Réception de nombreuses photos d’archives précieuses sur le Président Hô Chi Minh

Dans l’après-midi du 12 mars, le Site commémoratif du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel a organisé une cérémonie de réception de photos d’archives offertes par la famille de Lê Phuong, ancienne vice-directrice du Département de l’administration du ministère de la Police et la famille de Trinh Hai, ancien chef adjoint du service photo du journal Nhân Dân (Peuple).

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Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, la directrice du site, Lê Thi Phuong, a indiqué que ce lieu est celui où le Président Hô Chi Minh a vécu et travaillé durant les 15 dernières années de sa vie (1954-1969). Classé relique nationale spéciale, il conserve, protège et valorise les patrimoines liés à la vie et à l’œuvre du dirigeant éminent vietnamien.

Outre la préservation de ce vestige et l’organisation d’expositions destinées au public, le site mène régulièrement des activités de collecte de documents et d’objets afin d’enrichir les archives relatives au Président Hô Chi Minh.

La famille de Mme Lê Phuong a offert de nombreuses photos d’archives précieuses, dont trois clichés montrant la visite du Président Hô Chi Minh au ministère de la Police à l’occasion du Nouvel An lunaire de 1960. Ces photos ont été prises par Nguyên Minh Tiên, ancien vice-ministre de la Sécurité publique et époux de Lê Phuong.

La famille a également remis 60 photographies liées aux activités diplomatiques du gouvernement de la République démocratique du Vietnam avec le gouvernement du Laos dans les années 1960. Parmi celles-ci figure une photo de la cérémonie de signature entre le gouvernement vietnamien et les représentants du gouvernement du Pathet Lao et du gouvernement royal du Laos.

De son côté, la famille de Trinh Hai a offert au site 12 photos du Président Hôo Chi Minh, prises par lui-même lors de plusieurs événements liés aux activités intérieures et extérieures du dirigeant vietnamien de son vivant.

VNA/CVN