Un journal égyptien souligne l'importance de la victoire de Diên Biên Phu

Photo: VNA/CVN

Ahmed Hassan, l'auteur de l'article, a estimé que la victoire a non seulement influencé l'histoire du Vietnam, mais a également changé la situation mondiale, ouvrant la voie à des mouvements d'indépendance nationale dans les pays colonisés et dépendants.

C'était la première fois dans l'histoire du monde que l'armée d'un pays colonial battait une armée professionnelle européenne, a souligné l'auteur, soulignant que la victoire avait non seulement une grande signification pour le peuple vietnamien, mais constituait également un fort encouragement et une inspiration pour d'autres pays coloniaux du monde entier dans leur lutte contre les envahisseurs pour l'indépendance nationale.

Avec l'inspiration appelée "Vietnam", les peuples coloniaux de nombreuses régions du monde se sont soulevés pour renverser le colonialisme et reprendre le contrôle de leur pays, en particulier dans les colonies françaises, a-t-il noté, ajoutant qu'au cours de la seule année 1960, 17 pays d'Afrique ont obtenu leur indépendance nationale, faisant de 1960 "l'Année de l'Afrique".

Photo : VNA/CVN

La victoire de Diên Biên Phu revêtait une signification importante dans l'histoire internationale, ouvrant une nouvelle ère, une nouvelle phase dans la lutte héroïque des peuples coloniaux pour se libérer, tout en encourageant et en contribuant à ouvrir un avenir radieux pour le mouvement de libération de tous les peuples du monde.

Ahmed Hassan a qualifié cette victoire de "jalon en or brillant dans l'histoire" qui a directement conduit à la signature des accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine, créant une base et des conditions permettant au peuple vietnamien d'avancer vers la victoire dans la guerre de résistance contre les États-Unis et pour libérer le Sud et réunifier le pays en 1975.

Dans l'article, l'auteur a également souligné les grandes réalisations historiques que le Vietnam a acquises au cours des 40 dernières années, passant d'un pays pauvre et sous-développé à une économie avec un produit intérieur brut (PIB) atteignant 430 milliards d'USD en 2023, se classant au 5e rang au sein de l'ASEAN et 35e parmi les 40 plus grandes économies du monde. Le Vietnam est devenu le 22e partenaire commercial mondial.

Le pays a quitté le groupe des pays à faible revenu depuis 2008 et est train de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, selon l'article. Il ajoute que le Vietnam est considéré comme l'un des pays leaders dans la réalisation des objectifs du Millénaire des Nations unies. En ce qui concerne les affaires étrangères, d'un pays assiégé et sous embargo, le Vietnam a désormais élargi et approfondi ses relations diplomatiques avec 193 pays.

À l'heure actuelle, elle a établi des partenariats stratégiques intégraux ou des partenariats stratégiques avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en partageant des relations économiques et commerciales avec 230 pays et territoires.

Cela montre que la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale sont élevées, affirmant sa politique d'être ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale, selon l'article.

VNA/CVN