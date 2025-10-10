Le Vietnam met fin au monopole d’État sur la production de lingots d’or

Le Vietnam a officiellement mis fin au monopole d’État de 13 ans sur la production de lingots d’or, autorisant les banques et entreprises qualifiées à exercer cette activité en vertu d’un nouveau décret entré en vigueur le 10 octobre.

Ce changement est énoncé dans le décret gouvernemental n°232/2025 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°24/2012 relatif à la gestion du commerce de l’or.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle réglementation autorise la Banque d’État du Vietnam (BEV) à délivrer des licences aux institutions éligibles pour l’importation et la production de lingots d’or, remplaçant ainsi l’ancien mécanisme exclusif à l’État.

Pour être éligibles, les entreprises doivent déjà détenir des licences de commerce de l’or et satisfaire aux exigences de capital d’au moins 1.000 milliards de dôngs, tandis que les banques doivent disposer d’un capital social minimum de 50.000 milliards de dôngs.

Selon les premières évaluations, huit banques, dont Agribank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, Vietcombank et VietinBank, ainsi que trois grandes entreprises, PNJ, DOJI et SJC, répondent actuellement à ces critères.

La gouverneure de la BEV établira des procédures d’octroi de licences détaillées afin de garantir que seules les organisations disposant d’une expérience, d’une solidité financière et d’une conformité réglementaire suffisantes soient autorisées à produire des lingots d’or.

Les producteurs agréés doivent divulguer les normes de leurs produits, leurs niveaux de pureté et leurs politiques de garantie ; tenir des registres complets des matériaux et de la production, et relier leurs systèmes de données à la BEV à des fins de supervision.

Les négociants en or sont tenus de publier les prix d’achat et de vente, de garantir la sécurité des transactions et de stocker les données clients, notamment leur identification, leurs codes fiscaux et le montant des transactions, pour permettre à la BEV d’y accéder.

Les transactions d’un montant de 20 millions de dôngs (780 dollars) ou plus par jour doivent être effectuées via des comptes de paiement auprès de banques commerciales ou de succursales de banques étrangères au Vietnam afin d’améliorer la transparence et la vérification des clients.

Les fabricants de bijoux en or et d’objets d’art vendant de l’or brut acheté auprès des banques doivent émettre des factures électroniques, conserver des enregistrements complets des transactions et connecter leurs bases de données à la BEV afin d’assurer une supervision adéquate.

Avec l’entrée en vigueur du nouveau décret, plusieurs banques commerciales ont commencé à préparer des plans de négoce d’or, marquant une nouvelle étape dans la libéralisation du marché de l’or au Vietnam et une plus grande participation des entreprises privées.

VNA/CVN