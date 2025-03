Rebond prometteur pour la coopération francophone dans la province de Lâm Dông

Les fidèles du Courrier du Vietnam se souviendront peut-être de cet article d’août 2016 intitulé "La langue de Molière revit à Dà Lat" où était annoncée la création du Centre francophone Antenne qui parvint à redresser la langue française, en nombre d’apprenants et en qualité d’enseignement, dans cette capitale des Hauts plateaux du Centre.

L’apothéose de cette aventure survint en 2018 lorsque le Centre francophone intégra une petite villa qui fut surnommée "Maison de la francophonie de Dà Lat". Seulement, diverses difficultés s’accumulèrent, forçant l’Antenne à reprendre une dimension bien plus modeste, le centre n’a plus que deux enseignants contre sept précédemment, et ses locaux ne sont plus qu’une petite salle louée au deuxième étage d’un commerce. Si la pandémie à sans aucun doute été un coup dur, il n’en reste pas moins que le Centre francophone partait avec de sérieux handicaps.

Centre de langue française

S’il reste encore le seul Centre de langue française de la province de Lâm Dông c’est que sa raison d’être fut de répondre à une demande de cours de français, toujours bien vivante actuellement, vocation non lucrative que peu de centre de langues partagent. Pour être viable financièrement, il lui aurait fallu le double de ses 60 inscrits, ce qui aurait nécessité davantage de professeurs, or ils se font rares à Dà Lat d’autant que, dans une province relativement peu développée comme celle de Lâm Dông, les salaires ne peuvent être assez attractifs si l’on veut pouvoir donner l’accès à un maximum d’élèves.

Par ailleurs, l’administration du centre est bénévole et s’il a pu se développer et organiser des activités pour la francophonie, ce n’est que grâce au fidèle soutien d’un réseau d’associations d’amitié franco-vietnamienne. Ce travail essentiellement socioculturel, sans appui économique à la hauteur, a fini par mener le Centre francophone au bord de la fermeture.

Très tôt, il a été compris que l’enseignement du français ne pouvait être viable que par le développement d’une coopération tous azimuts : universitaire, économique, culturelle… Or, si l’antenne a bien initié le projet de coopération décentralisée Occitanie - Lâm Dông, dont l’accord fut signé officiellement en 2021, n’ayant pas les attributions ni les financements nécessaires pour soutenir légitimement cette coopération, celle-ci fut totalement stérile jusqu’à sa conclusion en 2024.

C’est sur ce constat qu’un nouveau projet a été formulé pour répondre efficacement aux enjeux, car Dà Lat et sa province attendent la France et d’autres pays francophones sur de nombreux projets infrastructurels, agricoles, éducatifs, touristiques, patrimoniaux… notamment parce que ces pays sont tout désignés pour y participer - la rénovation de la voie ferrée à crémaillère Dà Lat - Phan Rang et les besoins de l’Université Yersin de Dà Lat en sont de bons exemples. Il s’agit donc de la Maison Alexandre Yersin qui, au-delà de servir de bureau d’assistance à la coopération francophone, pourrait organiser des salles de cours, des événements culturels, accueillir des volontaires, des coopérants, des entrepreneurs et faire la promotion des intérêts touristiques et commerciaux des parties prenantes.

Cette initiative vient d’être proposée lors d’une rencontre exceptionnelle à Dà Lat entre les autorités locales et trois hauts représentants de la Francophonie au Vietnam (le président du GADIF et délégué général Wallonie-Bruxelles, Pierre Du Ville, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, le directeur de Bureau régional Asie-Pacifique de l’OIF, Edgar Doerig), accompagnés de l’attaché à la coopération éducative de l’ambassade de France, Arnaud Pannier, et du directeur de l’AFD au Vietnam, Hervé Conan.

Une fête de la Francophonie en demi-teinte

Cette rencontre de haut niveau, qui a eu lieu le 8 mars 2025, fut l’occasion d’une triple célébration : celle des 82 ans de la mort d’Alexandre Yersin (survenue le 1er mars 1943 à Nha Trang), celle de la fête de la Francophonie (autour de la journée du 20 mars) et celle de la journée internationale des droits des femme. Certains venant de loin pour assister aux différentes rencontres organisées, dont la direction de l’Associations des admirateurs du Dr. Yersin de la province de Khanh Hoà et celle de la librairie française Nam Phong de Hô Chi Minh-Ville. Malgré l’importance de cet événement, on pourra regretter le manque d’enthousiasme des établissements qui maintiennent les classes de français, première langue étrangère, pour la fête de la francophonie cette année.

La dernière fête ayant été organisée au collège Tây Son en 2023. La motivation des professeurs de français s’érode, les plus expérimentés partent progressivement à la retraite et le Centre francophone est à bout de souffle, alors que, paradoxalement, la demande de cours de français et la francophilie sont toujours là.

Il est plus que temps d’implémenter un projet, comme celui de la Maison Alexandre Yersin qui bénéficie d’ores et déjà de nombreux soutiens dont celui du Pr.-Dr. Duong Quy Sy, pour enfin mettre la francophonie dalatoise sur de bons rails et lui assurer un avenir prospère.

Texte et photos : Nicolas Leymonerie/CVN