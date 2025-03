Soirée francophone 2025

Une ambiance culturelle française haute en couleurs au lycée à option Chu Van An

Photo : Câm Sa/CVN

La soirée francophone 2025 a réuni des élèves issus de huit écoles primaires, sept collèges et trois lycées de Hanoï. Entre performances artistiques captivantes et compétitions enrichissantes, cet événement a offert, pendant trois heures, aux spectateurs une immersion totale dans la richesse de la culture francophone. Élèves, enseignants et invités ont partagé des moments inoubliables, rythmés par la musique, la danse et diverses formes d’expression artistique.

Photo : Câm Sa/CVN

La soirée a débuté en beauté avec un spectacle d’ouverture transportant le public dans un tourbillon d’émotions et de créativité, notamment avec Destin et les danses Le Coach, présentées par les lycéens du lycée à option Chu Van An. Le clou de la soirée fut sans conteste le concours de chant choral intitulé Ensemble en Chœur, où chaque établissement a livré une interprétation artistique à travers des chansons emblématiques de la francophonie. Douze numéros ont été interprétés par les élèves des écoles Doàn Thi Diêm, Ngô Sy Liên, Lê Quy Đôn, Chu Văn An, Nguyễn Huệ et Hanoï-Amsterdam.

Photo : Câm Sa/CVN

La proviseure du lycée à option Chu Van An, Nguyên Thi Nhiêp, a pris la parole en ouverture : "La Soirée francophone est un événement annuel très attendu dans notre établissement. Elle célèbre la langue et la culture francophones à travers de nombreuses activités. C’est une belle opportunité de mettre en lumière l’importance de la francophonie et de la diversité culturelle, notamment à travers la danse et le chant."

Photo : Câm Sa/CVN

Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative à l’ambassade de France, a échangé avec les élèves et enseignants : "L’ambassade de France est à vos côtés. Nous souhaitons appuyer toutes les initiatives en faveur de la langue française, comme celle-ci. Merci à tous pour votre dynamisme, et merci à vous, Madame la Proviseure." Il a ajouté : "Pour nous, il est essentiel que les jeunes Vietnamiens s’intéressent à la langue française. Nous espérons voir se créer des ponts entre la France et le Vietnam, pour que jeunes Vietnamiens et Français travaillent ensemble à la création de valeur et de richesse, notamment sur le plan économique. À vous, chers élèves, je dis : la langue française peut être un atout pour vos études, pour un bon emploi et pour un bon salaire".

Photo : Câm Sa/CVN

Pour Ninh Thao Nguyên, lycéenne de l’école Hanoï-Amsterdam : "Je ressens une grande excitation en participant à un événement mettant en avant la langue et la culture françaises. C’est une expérience enrichissante qui m’a permis de mieux comprendre les différents enjeux du monde francophone à travers les spectacles".

En ce qui concerne Quỳnh Thu et Tuê Minh, lycéennes de la classe bilingue de 10e année au lycée Chu Van An : "C’était une soirée idéale pour nous détendre et nous amuser avec nos amis, tout en célébrant la culture francophone."

Photo : Câm Sa/CVN

Nguyên Gia Minh, collégien en classe de 6e à l’école secondaire Ngô Sỹ Liên : "C’est la deuxième fois que je participe à un événement dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie. Je suis très heureux et enthousiaste d’être ici ce soir pour présenter mon numéro."

Photo : Câm Sa/CVN

Assistant à l’événement pour la première fois, Tuê An, collégienne de la même école ne cache pas sa joie : "Cette soirée représentait une belle occasion de découvrir la culture francophone et de rencontrer d’autres personnes partageant le même intérêt pour le français".

Le lycée à option Chu Van An : un bastion de l’excellence francophone au Vietnam

Le lycée à option Chu Van An, l’un des plus prestigieux du Vietnam, est un symbole d’excellence académique et culturelle depuis plus d’un siècle. Reconnue à l’international, sa filière bilingue a obtenu en septembre 2019 le LabelFrancÉducation, une distinction soulignant la qualité exceptionnelle de son enseignement du français.

Photo : HNMO/CVN

Le 15 janvier dernier, le lycée a franchi une nouvelle étape en devenant officiellement un lycée à option, affirmant ainsi son engagement dans la formation d’élite. Aujourd’hui encore, le français y occupe une place centrale, offrant aux élèves des opportunités uniques d’apprentissage et d’ouverture sur le monde.

Les élèves francophones du lycée à option Chu Van An brillent par leurs performances académiques. Ces trois dernières années, tous les candidats au Concours d’Olympiade nationale de français ont été récompensés.

En ce qui concerne les certifications linguistiques, tous les candidats au DELF B1 ont réussi l’examen, tandis que quatre sur cinq ont validé le niveau B2. "Ces résultats remarquables témoignent du sérieux et du talent des élèves, ainsi que de l’excellence de l’accompagnement pédagogique offert par l’établissement", estime la proviseure du lycée à option Chu Van An.

Trân Trung Nghia, ancien élève du lycée, se remémore son expérience : "J’étais heureux et honoré d’avoir eu l’opportunité de participer à la soirée francophone en 2018 pour la première fois, en tant qu’élève de 10e classe et membre du comité de communication. C’est aussi à ce moment-là que j’ai ressenti pleinement mon appartenance à la langue française, au Vietnam en général et à Hanoï en particulier". Pour la génération actuelle de cette école centenaire d’architecture française, riche en traditions, il adresse ce message : "Il est essentiel de chercher sans cesse à gagner en confiance et de fournir tous les efforts nécessaires dans ses études pour atteindre ses objectifs".

Bravo à tous les lauréats 🌟Prix “Harmonie Parfaite” : Suivre le Soleil - Lycée Nguyên Huê 🌟Prix “Prononciation Remarquable” : On écrit sur les murs - Collège Lê Quy Dôn 🌟 Prix “Créativité Artistique” : Les liens de l’amitié - 11e à option français 🌟Prix “Mélodie Envoûtante” : Mélodie du voyage - 12e bilingue 🌟Prix “Charisme Scénique” : Aimer - 10e bilingue 🌟Prix “Esprit d'Équipe” : L’homme de la vie - Collège Ngô Si Liên 🌟Les troisièmes prix : On dirait - 11e bilingue; Comment te dire adieu - Lycée Hanoï - Amsterdam; La Seine - 10e à option français 🌟Les deuxièmes prix : Les enfants de la Terre - Collège Doàn Thi Diêm; Maman me dit - Collège Chu Van An 🌟Le premier prix : Mashup La vie en rose, Le temps de fleur, Voilà - 12e à option français





Thanh Tuê/CVN