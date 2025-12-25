Vérification minutieuse des préparatifs du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique

Dans l’après-midi du 25 décembre, au Centre national des conférences, la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, également première vice-présidente du Conseil central de l’émulation et des récompenses et cheffe du Comité d’organisation du XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique, a inspecté les préparatifs en vue de l’organisation de ce Congrès

Le temps étant désormais limité avant l’ouverture du Congrès, la vice-présidente a demandé aux sous-comités de poursuivre la révision de l’ensemble des travaux selon le calendrier fixé, en accordant une attention particulière à la qualité et à une préparation la plus minutieuse possible, dans l’esprit selon lequel chaque sous-comité assume pleinement la responsabilité des tâches qui lui sont confiées.

Photo : VNA/CVN

Mme Xuân a exigé que le Sous-comité du contenu et les unités concernées maîtrisent le scénario détaillé des séances de répétition générale, préparatoire et officielle ; que le Sous-comité de la logistique mette à jour de manière exhaustive les informations relatives aux invités afin d’éviter toute omission dans l’accueil ; et que le ministère de la Santé assure les soins de santé et la sécurité sanitaire des aliments pour tous les délégués pendant toute la durée du Congrès.

Rendant compte de l’état d’avancement de l’exposition photographique placée sous le thème "Émulation patriotique - pour un Vietnam puissant", la directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Thi Su, a indiqué que les travaux étaient menés de manière intensive, garantissant le respect des délais et de la qualité. Reconnaissant les efforts déployés par la VNA, la vice-présidente de la République a demandé que les sujets de l’exposition transmettent des messages clairs, logiques et scientifiques.

Placée sous le thème "Émulation dans l’innovation et la créativité, accélération et percée pour conduire le pays vers une ère de développement puissant, civilisé et prospère", le XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique se tiendra officiellement au Centre national des conférences, à Hanoï, les 26 et 27 décembre 2025.

Le Congrès devrait réunir 2.223 délégués, dont 198 invités et 2.025 délégués officiels, regroupés en 105 délégations.

VNA/CVN