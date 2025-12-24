L’émulation patriotique, moteur de développement

Le XI e Congrès national d'émulation patriotique se tiendra les 26 et 27 décembre au Centre national de conférences de My Dinh (Hanoï) ayant pour thème "Émulation pour l’innovation, la créativité et l’accélération afin de propulser le pays dans une ère de développement puissant, civilisé et prospère".

Lors d'une conférence de presse annonçant l'organisation du XIe Congrès national d'émulation patriotique le 24 décembre à Hanoï, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, a déclaré que sous le thème "Émulation pour l’innovation, la créativité et l’accélération afin de propulser le pays dans une ère de développement puissant, civilisé et prospère", le XIe Congrès national d'émulation patriotique témoigne clairement de la ferme volonté politique du Parti et de l'État de continuer à promouvoir la tradition d'émulation patriotique, la considérant comme une solution essentielle pour mobiliser les forces conjuguées du système politique et de la société.

C’est l’occasion d’honorer les individus et collectifs héroïques, les "soldats de l’émulation" à l’échelle nationale, ainsi que les modèles exemplaires et les collectifs représentatifs dans l’ensemble des mouvements d’émulation patriotique à tous les niveaux et dans tous les secteurs, en particulier dans les domaines prioritaires en cours de mise en œuvre.

Plus de 2.200 délégués

Dô Thuy Phuong, vice-présidente du Conseil central d'émulation et de récompense, a annoncé que 2.223 délégués participeront au Congrès, dont 198 invités et 2.025 délégués officiels, répartis en 105 délégations. Parmi ces délégués officiels figurent des héros individuels, des représentants de collectifs héroïques, des figures emblématiques et des personnalités exemplaires qui ont été récompensés et honorés depuis le Xe Congrès national de l’émulation patriotique.

La doyenne des délégués est Nguyên Thi Binh, âgée de 98 ans, héroïne du travail et ancienne vice-présidente de la République. Les cinq plus jeunes délégués ont tous 11 ans. Le Congrès compte 41 délégués vietnamiens résidant à l'étranger ayant contribué au développement du Vietnam.

Dans le cadre du Congrès, les activités suivantes se dérouleront : les dirigeants du Parti et de l'État ainsi que les délégués se rendront au mausolée du Président Hô Chi Minh et y déposeront de l'encens au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie ; une exposition photographique sur le Président Hô Chi Minh et les mouvements d’émulation patriotique, ainsi que sur les différentes éditions des Congrès d’émulation patriotique ; une exposition retraçant les réalisations socio-économiques du pays après 40 ans du Renouveau ; un programme d'échanges entre des personnalités exemplaires dans l’émulation patriotique ; un programme d’éloge des héros du travail, des héros des forces armées populaires et des "soldats de l’émulation" à l’échelle nationale.

Afin d'assurer le succès du XIe Congrès national d'émulation patriotique, Pham Tât Thang, membre du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission centrale de propagande et de mobilisation de masse et président du sous-comité de la propagande du Congrès national d’émulation patriotique a demandé aux médias de poursuivre leurs efforts. Le travail d'information et de propagande doit être largement et efficacement mené. La presse doit suivre de près le programme et le plan de propagande du Comité d'organisation du Congrès. Avant, pendant et après le Congrès, elle doit s'attacher à souligner son importance et sa portée en insistant sur le fait qu'il se tient en 2025, année riche en événements nationaux importants. Parallèlement, elle doit intensifier la propagande relative aux mouvements d'émulation patriotique, à la diffusion des modèles exemplaires, aux travailleurs exemplaires du secteur manufacturier et des entreprises, ainsi qu'aux héros du travail. Enfin, elle doit rendre compte rapidement de l'impulsion, des orientations et du lancement des mouvements d'émulation patriotique par les dirigeants du Parti et de l'État.

Selon le Comité d'organisation, une information opportune, précise et vivante sur le Congrès et les mouvements d'émulation patriotique permettra de diffuser largement des valeurs positives, encourageant les collectivités et les individus à œuvrer pour la réussite du développement économique et socio-économique du pays. Parallèlement, à travers les actions de communication, il s’agit de continuer à détecter, former et multiplier les exemples avancés, les modèles pertinents et les pratiques efficaces afin de créer un élan favorisant un approfondissement toujours plus substantiel et durable des mouvements d’émulation patriotique. Ceci contribuera au succès global du Congrès et répondra aux attentes du Parti, de l'État et du peuple. Cela permettra plus particulièrement de libérer le potentiel de l'émulation patriotique et de conduire le pays à travers une ère de développement fort et prospère.

