VCCI et AmCham appellent les États-Unis à suspendre l’imposition des droits de douane réciproques

Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), cette dernière et la Chambre de Commerce américaine à Hanoï (AmCham) ont récemment adressé une lettre conjointe appelant le président Donald Trump à suspendre temporairement l’imposition des droits de douane réciproques.

Dans cette lettre envoyée au secrétaire au Commerce des États-Unis, la VCCI et l’AmCham exhortent l’administration Trump à reconsidérer l’application de ces taxes afin d’éviter des perturbations dans les activités commerciales, des impacts négatifs sur les échanges commerciaux existants ainsi que des troubles dans les chaînes logistiques.

Représentant respectivement les communautés d’affaires vietnamienne et américaine, la VCCI et l’AmCham souhaitent également que les gouvernements des deux pays engagent un dialogue ouvert et coopératif, dans le but de construire un programme constructif permettant de réduire le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis du Vietnam, tout en améliorant le niveau de vie et en favorisant la prospérité commune des deux nations.

Dans leur lettre, les dirigeants des deux organisations expriment leur vive inquiétude face à l’annonce de l’imposition des droits de douane réciproques par le président Donald Trump. Ils soulignent que la mise en œuvre de ces droits, particulièrement élevés et inattendus, aurait des répercussions négatives sur les entreprises membres ainsi que sur les consommateurs, et pourrait impacter les relations commerciales bilatérales.

"La réduction des droits de douane sur les produits importés au Vietnam ainsi que sur les biens destinés aux consommateurs américains constitue une mesure favorable aux entreprises, à l’économie et aux consommateurs des États-Unis. Une augmentation des taxes ne produira pas les effets escomptés", précise la lettre.

La VCCI et l’AmCham se disent convaincues que le gouvernement vietnamien s’engage sérieusement dans la mise en œuvre de mesures concrètes pour améliorer la balance commerciale bilatérale et lever les obstacles rencontrés par les entreprises et investisseurs américains. La lettre rappelle qu’au cours de la semaine écoulée, le Vietnam a réduit les droits de douane sur 13 catégories de produits, offrant ainsi des avantages concrets aux exportateurs américains. Les dirigeants vietnamiens ont également exprimé leur volonté de faciliter l’importation accrue de produits en provenance des États-Unis.

La VCCI et l’AmCham continueront à coopérer étroitement avec les autorités compétentes pour résoudre les difficultés dans divers domaines, notamment le commerce numérique, l’importation de produits pharmaceutiques, la propriété intellectuelle, les procédures douanières et fiscales, les marchés publics, la gestion et la sécurité des données, entre autres.

La lettre affirme par ailleurs que le Vietnam est devenu l’un des marchés d’exportation à la croissance la plus rapide des États-Unis. Dans un contexte où la classe moyenne vietnamienne se développe rapidement, les opportunités pour les entreprises américaines dans les secteurs de l’agriculture, de l’aéronautique, de l’énergie, des équipements, des produits pharmaceutiques, des technologies et bien d’autres, sont immenses, créant ainsi davantage d’emplois et de prospérité pour les États-Unis. La lettre insiste enfin sur le fait que les économies des deux pays sont complémentaires, plutôt que concurrentes.

Outre la lettre conjointe avec l’AmCham, la VCCI a adressé une lettre séparée au département du Commerce américain (DOC), au Représentant américain au commerce (USTR), à la Chambre de commerce des États-Unis (US Chamber), ainsi qu’à d'autres organismes concernés.

