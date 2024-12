Le delta du Mékong, un eldorado touristique en pleine expansion

Les localités du delta du Mékong ont su tirer parti de leur riche écosystème fluvial, de leurs paysages naturels variés, de leurs ressources maritimes et insulaires, ainsi que de leur patrimoine historique et culturel pour développer une offre touristique à la fois authentique et diversifiée.

Affirmation d'une position stratégique

Cân Tho, véritable poumon économique de la région, illustre parfaitement cette dynamique, ayant accueilli depuis janvier pas moins de 6,3 millions de visiteurs et généré des revenus touristiques de 6.226 milliards de dôngs. Cette métropole, positionnée stratégiquement au cœur du delta, dispose de 640 établissements d'hébergement, 11.000 chambres et plus de 70 entreprises de tourisme, offrant une palette d'expériences allant des marchés flottants traditionnels aux circuits écologiques dans les vergers.

La province de Kiên Giang a particulièrement brillé, enregistrant une augmentation de 15,6% de sa fréquentation touristique avec 9,8 millions de visiteurs. Les revenus ont bondi de près de 44%, atteignant 25.000 milliards de dôngs, grâce à une diversité de paysages allant des plaines aux îles maritimes.

Un moment historique a marqué cette année : l'UNESCO a inscrit le festival de la déesse Bà Chúa Xứ au mont Sam comme patrimoine culturel immatériel, propulsant la province d'An Giang sur la scène internationale. Cette reconnaissance a contribué à attirer 9 millions de touristes, séduits par des sites comme le parc national de Núi Sam ou la réserve écologique de Rừng Tràm Trà Sư.

Les autres provinces ne sont pas en reste. Cà Mau a accueilli 2,15 millions de visiteurs et Đông Tháp 4,2 millions, grâce notamment à ses productions agricoles uniques comme les mangues de Cao Lanh ou les lotus de Tháp Muoi.

Renouvellement et montée en gamme

En 2025, les provinces du delta du Mékong ambitionnent de renouveler leur offre touristique, d'enrichir l'expérience des visiteurs, de renforcer la coopération interrégionale et de développer des circuits touristiques innovants.

Les stratégies incluent des partenariats avec Hô Chi Minh-Ville, des connexions avec le Cambodge et la Thaïlande et le développement de 50 nouvelles destinations attractives.

Cân Tho mise notamment sur le tourisme écologique, les centres culturels, le tourisme de conférence et les hébergements touristiques. Kiên Giang a des objectifs ambitieux, visant plus de 10,4 millions de visiteurs en 2025, avec des produits touristiques variés tels que le tourisme écoligique (Parc national de Phú Quôc), le tourisme communautaire, les expériences culturelles, le tourisme commercial et les circuits historiques et spirituels.

Đông Tháp se concentrera sur le tourisme écologique, les circuits dans les vergers, l'agrotourisme et les expériences de bien-être.

Cette dynamique reflète la transformation du delta du Mékong, qui ne se contente plus d'être une simple destination régionale mais devient un véritable hub touristique international, combinant harmonieusement patrimoine naturel, richesses culturelles et innovation économique.

Avec ces perspectives encourageantes, le delta du Mékong se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire touristique, promettant aux voyageurs des expériences toujours plus riches et authentiques.

