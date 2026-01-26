Valoriser la langue vietnamienne : la "clé" du retour aux racines nationales

L’ouverture de la première classe de langue vietnamienne à Johor Bahru, capitale de l’État de Johor, le 24 janvier, marque un jalon essentiel dans la préservation de l’identité culturelle et linguistique de la communauté vietnamienne résidant en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Cet événement symbolise la volonté de la diaspora de maintenir un lien indéfectible avec ses racines. S’exprimant lors de la cérémonie d’inauguration, l’ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, a souligné que pour les quelque 40.000 Vietnamiens vivant dans le pays, l’apprentissage de la langue maternelle constitue la "clé" indispensable pour retrouver le patrimoine ancestral.

Ce projet à Johor Bahru fait suite au succès d’une initiative similaire lancée à Kuala Lumpur, laquelle a déjà permis à de nombreux enfants de lire et d’écrire couramment le vietnamien. L’extension de ce modèle éducatif à Johor Bahru est perçue comme une étape stratégique pour toucher les zones à forte concentration de ressortissants vietnamiens.

Trân Thi Chang, présidente de l’Association d’amitié Malaisie - Vietnam et fondatrice du Club de langue vietnamienne en Malaisie, a affirmé que cette démarche s’inscrit pleinement dans les directives du Parti et de l’État visant à promouvoir la langue nationale au sein des communautés d’outre-mer.

Pour l’équipe enseignante, représentée par Tran Thi Lyly, l’objectif est de transformer chaque leçon en une expérience immersive et inspirante. L'équipe a exprimé son souhait que la langue vietnamienne fasse partie intégrante du quotidien des enfants, afin que ceux-ci puissent communiquer avec confiance et fierté avec leurs familles restées au pays.

L’avenir du projet repose également sur une étroite collaboration entre les éducateurs et les parents. L’ambassadeur Dinh Ngoc Linh a ainsi exhorté les familles à encourager activement leurs enfants dans cet apprentissage, qualifiant le rôle parental de "décisif".

À cette occasion, l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh, au nom du Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, a remis des manuels scolaires et du matériel pédagogique aux enseignants et élèves de la classe de vietnamien de Johor Bahru. Ce don, reçu dès le jour de l’ouverture des cours, témoignait de l’attention concrète et profonde du Parti et de l’État envers la communauté vietnamienne à l’étranger, tout en constituant une source d’encouragement majeure pour les enseignants et les élèves en Malaisie.

VNA/CVN