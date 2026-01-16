XIVe Congrès du Parti : la diaspora au Laos exprime sa confiance et ses attentes

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement marquée par des opportunités et des défis imbriqués, le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est attendu comme un moment clé, porteur d’orientations stratégiques novatrices et susceptible de raviver l’aspiration de la nation à la prospérité et au bonheur. Tel est le sentiment partagé par la communauté vietnamienne vivant au Laos.

Photo : VNA/CVN

Pham Thi Minh Huong, présidente du conseil d’administration et directrice générale de Gold Phuc, membre du comité permanent de l’Association générale des Vietnamiens au Laos et vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, a fait part de sa forte confiance dans les acquis du Vietnam au cours du dernier mandat. Malgré un environnement économique mondial instable, le pays a maintenu une croissance du PIB soutenue, illustrant la capacité de gouvernance souple et efficace du gouvernement, a-t-elle souligné.

Selon elle, la stabilité macroéconomique, l’amélioration continue du climat d’investissement et des affaires, ainsi que les avancées en matière de réformes institutionnelles, de développement des infrastructures et de diplomatie économique ont renforcé la confiance des milieux d’affaires nationaux et internationaux. Ces facteurs constituent une base solide pour une croissance durable et une intégration internationale plus profonde.

Pham Thi Minh Huong a exprimé l’espoir que, dans la "nouvelle ère d’essor", le Vietnam atteindra ses grands objectifs : devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur, puis, à l'horizon 2045, un pays développé à revenu élevé. Des jalons qui incarnent, selon elle, une aspiration commune de tout le peuple vietnamien.

Partageant cette même confiance, Nguyên Thi Hao, directrice générale adjointe de Thang Long Global Import-Export Trading Company, a déclaré que, bien qu'elle vive et travaille au Laos depuis plus de vingt ans, elle continue de suivre de près l'évolution de la situation au Vietnam.

Elle a déclaré que, pour inciter les intellectuels vietnamiens de l'étranger à revenir et à contribuer de manière significative, il est essentiel de mettre en place des politiques de soutien telles qu'un environnement de travail plus professionnel, créatif et transparent, des procédures administratives simplifiées, ainsi que des solutions de logement et d'éducation pour leurs enfants.

Elle a également suggéré de multiplier les opportunités pour les experts vietnamiens de l'étranger de participer à d'importants projets de recherche et développement, tout en renforçant les liens avec les spécialistes locaux et en garantissant la reconnaissance de leurs contributions. Selon elle, de telles mesures permettraient de libérer le potentiel intellectuel mondial des Vietnamiens.

La communauté vietnamienne du Laos espère que le XIVe Congrès national du Parti continuera d'affirmer la politique de grande union nationale et de promouvoir davantage le rôle des Vietnamiens résidant à l'étranger dans la construction et la défense du pays. Elle a également exprimé leur confiance envers la nouvelle génération de dirigeants, convaincue que la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme et la diversification, encouragerait les Vietnamiens de l’étranger à continuer d’accompagner et de contribuer au développement durable du pays.

VNA/CVN