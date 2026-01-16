Des jeunes intellectuels vietnamiens à l’étranger confiants à l’approche du XIVe Congrès du PCV

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), plusieurs étudiants et chercheurs vietnamiens de Hong Kong et de Macao (Chine) ont exprimé une confiance profonde et de hautes attentes envers cet événement politique majeur, considéré comme un tournant décisif pour l’avenir de la nation.

Nguyên Thi Xuân Huê, doctorante en linguistique appliquée de l'anglais à l’Université de Macao, a indiqué que les jeunes intellectuels portaient de grandes attentes envers le XIVe Congrès, espérant que la nouvelle direction poursuivrait l’esprit de Renouveau, renforcerait la lutte contre la corruption et disposerait d’une vision stratégique pour conduire le pays dans un contexte international de plus en plus complexe.

En matière d’intégration économique internationale et de développement de ressources humaines de haute qualité, elle a émis le souhait de voir lancer des politiques plus concrètes permettant de mieux valoriser les étudiants formés à l’étranger, notamment à travers des mécanismes de retour au pays, de mise en relation professionnelle et de contribution intellectuelle.

Elle a également constaté que, ces dernières années, le Parti et l’État avaient accordé une attention croissante à la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment à travers la Résolution N°36-NQ/TW et la Conclusion N°12-KL/TW du Bureau politique, qui soulignent que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie inséparable de la nation. Ce soutien se manifeste également par l’accompagnement du Consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao.

De son côté, Nguyên Thi Khanh, chercheuse postdoctorale à l’Université chinoise de Hong Kong (CUHK), a exprimé sa fierté face aux acquis du processus de Dôi Moi, en particulier la croissance économique stable et l’intégration internationale approfondie.

Elle a exprimé l’espoir que la nouvelle direction disposerait d’une vision stratégique et d’une expérience pratique pour conduire le pays face aux défis de la mondialisation et de la révolution industrielle 4.0, tout en poursuivant l’innovation ainsi que le développement de l’économie numérique et de l’économie verte.

Elle a souhaité que le Parti et l’État renforcent le cadre juridique afin de permettre aux Vietnamiens de l’étranger de contribuer plus efficacement par leurs ressources intellectuelles et financières, et que les chercheurs puissent accéder aux fonds nationaux pour mener des projets collaboratifs.

Nguyên Thi Khanh a enfin mentionné sa participation, en juillet 2025 à Hanoï, au Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens, illustrant les efforts de l’État pour mobiliser les talents vietnamiens à l’étranger au service du développement national.

