Des experts recommandent un cadre politique durable pour l’énergie nucléaire au Vietnam

Plusieurs membres du bureau exécutif du Réseau des experts vietnamiens en énergie nucléaire à l’étranger (VietNuc) estiment que le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) devrait définir une stratégie et un engagement à long terme, considérant l’électricité nucléaire comme une source d’énergie propre et importante dans le mix électrique national, avec une vision séculaire.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, ces experts ont indiqué que cette vision devait couvrir l’ensemble du cycle de vie des centrales, depuis les phases de préparation et de construction jusqu’à l’exploitation sûre sur une période de 60 à 80 ans, ainsi qu’au traitement du combustible en fin de cycle. Seul un cadre politique stable et de long terme permettra au Vietnam de mobiliser efficacement les ressources intellectuelles de la diaspora et de développer une coopération durable avec les grandes puissances nucléaires mondiales.

Les experts ont souligné que la sûreté nucléaire devait être définie comme un principe préalable et absolu. Ils ont recommandé la mise en place d’une autorité de régulation de la sûreté nucléaire indépendante, dotée de compétences claires et rendant compte directement au Premier ministre, ainsi que l’instauration d’une culture de sûreté à toutes les étapes, de l’élaboration des politiques à la conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement. Le développement de l’énergie nucléaire ne doit pas céder à la pression du calendrier, mais reposer sur des bases juridiques, institutionnelles et des capacités solides de gouvernance de la sûreté.

Par ailleurs, le choix des partenaires technologiques devrait être effectué de manière globale et prudente, en répondant à des critères de sûreté éprouvés, de technologies avancées et de capacité de localisation, avec des engagements clairs en matière de formation et de transfert de connaissances et de technologies à toutes les étapes du projet.

S’agissant des ressources humaines, des spécialistes ont recommandé l’adoption de politiques visant à attirer des étudiants d’excellence dans le domaine du nucléaire, assorties d’engagements de recrutement après l’obtention du diplôme, ainsi que le renforcement du soutien à la recherche et au développement. Ils ont également souligné la nécessité de développer des centres de formation professionnelle de haute qualité, étroitement liés à la pratique, afin de répondre aux exigences en matière de quantité et de qualité de techniciens qualifiés.

Les experts ont constaté qu’actuellement, bien que le Vietnam dispose de ressources humaines formées, le pays souffre encore d’un manque d’effectifs et d’expérience pratique dans la mise en œuvre de programmes nucléaires de grande envergure. Les capacités de recherche et de transfert de technologies demeurent fragmentées, tandis que des obstacles institutionnels entravent encore la mobilisation efficace des compétences, en particulier celles des experts vietnamiens à l’étranger.

Dans ce contexte, plusieurs membres du bureau exécutif de VietNuc, dont des cadres travaillant pour des groupes tels qu’EDF, Setec et l’Andra, ont exprimé l’espoir que le XIVe Congrès accorderait une attention accrue au perfectionnement des mécanismes et politiques visant à valoriser plus efficacement le rôle des experts vietnamiens à l’étranger.

Les responsables de VietNuc ont enfin affirmé que le réseau continuerait de promouvoir le partage des connaissances de la communauté mondiale des experts vietnamiens dans les domaines du nucléaire et de l’énergie, contribuant ainsi à accompagner les grandes orientations du XIVe Congrès national du Parti et à préparer des bases scientifiques, technologiques et des ressources de long terme pour le développement futur de l’énergie nucléaire au Vietnam.

