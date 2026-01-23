XIVe Congrès national du Parti

Les Vietnamiens de Malaisie fondent de grands espoirs sur le développement du pays

Suite au succès du XIV e Congrès national du Parti, qui s'est achevé le 23 janvier après-midi, les expatriés et étudiants vietnamiens en Malaisie ont exprimé leur optimisme et leur ferme confiance dans la poursuite du développement du pays dans cette nouvelle ère, tout en réaffirmant leur volonté de contribuer à cette importante évolution.

Trân Thi Chang, présidente de l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam (MVFA), a déclaré que la communauté vietnamienne de Malaisie avait suivi de près le Congrès et avait été rassurée par le caractère bien organisé, sérieux et responsable de cet événement. Elle a souligné que le succès du congrès avait renforcé la confiance du public, y compris celle des Vietnamiens de l'étranger, dans la fermeté du leadership du Parti et de l'État, la clarté de leur orientation stratégique et les perspectives de développement à long terme du pays.

Elle a insisté sur le fait que les décisions clés adoptées lors de ce congrès sont importantes non seulement pour le développement intérieur du Vietnam, mais aussi pour le renforcement de l'intégration et de la coopération internationales.

L’Association d’amitié Malaisie - Vietnam continuera de jouer un rôle de pont efficace entre les peuples des deux pays, en favorisant les échanges, la compréhension mutuelle et la coopération concrète dans divers domaines.

Trân Thi Chang a également exprimé sa confiance dans le Parti communiste vietnamien, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, qu’elle a décrit comme résolu, déterminé et très responsable, pour continuer de guider le pays vers un développement solide et durable, de réaliser la vision à l’horizon 2045 et de renforcer la position de la nation sur la scène internationale.

Par ailleurs, Ta Thi Hông Ngân, étudiante en master à l’Université internationale Spectrum de Selangor, a salué le travail d’information et de communication mené autour du XIVe Congrès, estimant qu’il avait permis de répondre efficacement au vif intérêt des publics nationaux et internationaux. Elle a souligné que la prise en compte des avis des Vietnamiens de l’étranger lors de la préparation du congrès témoigne d’un progrès en matière de transparence et de responsabilité envers la communauté.

Selon elle, la vision claire et la stratégie de développement définies par le congrès ont renforcé la confiance du public, notamment auprès des jeunes générations, tout en témoignant de la continuité, de la stabilité et de l'innovation dans la gestion du personnel, conformément aux exigences d'une nouvelle phase de développement.

Ta Thi Hông Ngân s'est dite convaincue que les dirigeants élus par le congrès continueront de guider le pays dans la bonne direction, dans un contexte d'intégration internationale de plus en plus poussée du Vietnam. Elle a également exprimé l'espoir qu'une plus grande attention soit portée à l'éducation, au développement des ressources humaines et à la création d'opportunités permettant aux jeunes de contribuer au développement national.

Partageant cet avis, Pham Trân Tiêu My, étudiante en master à l'Universiti Utara Malaysia (UUM), campus de Kuala Lumpur, a déclaré que la préparation minutieuse et exhaustive du XIVe Congrès avait joué un rôle crucial dans son succès. Elle a souligné que le Congrès avait clairement identifié les priorités clés de la nouvelle ère de développement du pays, tout en intégrant des contenus nouveaux et importants sur les affaires étrangères, l'intégration internationale, le développement économique lié à la protection de l'environnement, les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et le rôle du secteur privé.

Elle a souligné que l’accent mis par le congrès sur le développement des ressources humaines, la réforme de l’éducation et l’intégration internationale a offert aux jeunes, notamment aux étudiants vietnamiens à l’étranger, de meilleures perspectives pour contribuer au développement du pays par leurs connaissances et leur expérience. Elle a ajouté que l’attention et les attentes élevées que suscitent le XIVe Congrès, tant au Vietnam qu’à l’étranger, continuent de renforcer la confiance dans la stabilité politique et le développement durable du Vietnam pour les années à venir.

