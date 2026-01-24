Têt Vietnam Osaka 2026 : un événement saluant le succès du XIVe Congrès du Parti

Le 24 janvier, le Têt Vietnam Osaka 2026, placé sous le thème "Le Vietnam rayonnant", a commencé dans l’atmosphère de célébration du succès du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Cet événement revêt une signification particulière, étant organisé dans l’atmosphère de joie du peuple vietnamien célébrant le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Hà, a souligné qu’il s’agissait d’une activité significative marquant le succès du XIVe Congrès du PCV. Il a exprimé sa confiance qu’après le XIVe Congrès, le Vietnam entrerait dans une période de développement plus vigoureux, contribuant à renforcer sa position nationale et à promouvoir la coopération internationale, notamment les relations Vietnam - Japon.

Mineura Shuhei, représentant du conseil municipal d’Izumisano (Osaka), a adressé ses félicitations pour le succès du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam.

Le Têt Vietnam Osaka 2026 se déroule sur deux jours durant le week-end.

Le comité d’organisation prévoit que l’événement attirera environ 100.000 visiteurs.

