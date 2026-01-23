Hô Chi Minh-Ville

Les transferts de fonds de la diaspora franchissent le cap des 10 milliards de dollars en 2025

En 2025, les transferts de fonds des Vietnamiens de l’étranger vers Hô Chi Minh-Ville ont dépassé 10,34 milliards de dollars, marquant une hausse de 8,3% par rapport à 2024, selon les données de la Banque d’État du Vietnam (SBV).

Photo : VNA/CVN

Ces flux financiers continuent de croître de manière stable, confirmant leur rôle de source essentielle de devises. Ils contribuent de manière décisive à l’équilibre du marché des changes et soutiennent la stabilité monétaire de la métropole ainsi que celle du pays.

La majorité des transferts a été effectuée via des organisations économiques, représentant près de 7,43 milliards de dollars, soit 71,8% du total, tandis que les transferts par les établissements de crédit ont atteint environ 2,92 milliards de dollars (28,2%).

Par région, l’Asie demeure la première source de transferts de fonds vers le Vietnam, avec près de 5,06 milliards de dollars (48,9%), suivie des Amériques avec plus de 3,3 milliards de dollars (31,9%). L’Europe a contribué à hauteur de 921,46 millions de dollars (8,9%), l’Océanie 893,62 millions de dollars (8,6%), tandis que l’Afrique, bien que modeste en volume (173,35 millions de dollars), a enregistré la plus forte croissance, à 39,3%.

Ces résultats confirment la dynamique durable des transferts de fonds vers Hô Chi Minh-Ville malgré un contexte économique mondial encore instable.

VNA/CVN