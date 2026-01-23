Les transferts de fonds de la diaspora franchissent le cap des 10 milliards de dollars en 2025

>> Les transferts de devises étrangers vers Hô Chi Minh-Ville en hausse forte
>> À l’approche du Têt, le Vietnam anticipe un afflux de remises de la diaspora
|Une grande partie des transferts de fonds des Vietnamiens de l’étranger a été effectuée via des organisations économiques, représentant près de 7,43 milliards de dollars, soit 71,8% du total.
Ces flux financiers continuent de croître de manière stable, confirmant leur rôle de source essentielle de devises. Ils contribuent de manière décisive à l’équilibre du marché des changes et soutiennent la stabilité monétaire de la métropole ainsi que celle du pays.
La majorité des transferts a été effectuée via des organisations économiques, représentant près de 7,43 milliards de dollars, soit 71,8% du total, tandis que les transferts par les établissements de crédit ont atteint environ 2,92 milliards de dollars (28,2%).
Par région, l’Asie demeure la première source de transferts de fonds vers le Vietnam, avec près de 5,06 milliards de dollars (48,9%), suivie des Amériques avec plus de 3,3 milliards de dollars (31,9%). L’Europe a contribué à hauteur de 921,46 millions de dollars (8,9%), l’Océanie 893,62 millions de dollars (8,6%), tandis que l’Afrique, bien que modeste en volume (173,35 millions de dollars), a enregistré la plus forte croissance, à 39,3%.
Ces résultats confirment la dynamique durable des transferts de fonds vers Hô Chi Minh-Ville malgré un contexte économique mondial encore instable.
