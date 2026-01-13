La diaspora vietnamienne réaffirme sa confiance totale dans la direction du Parti et de l’État

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trương Thi Hông, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël, a partagé ses analyses sur l’œuvre du Dôi Moi (Renouveau), les acquis majeurs du mandat du XIII e Congrès national du PCV, ainsi que la confiance et les attentes de la communauté vietnamienne à l’étranger à l’égard de la direction du Parti et de l’État.

Photo : Công Phong/VNA/CVN

Selon Trương Thi Hông, la mise en œuvre du Renouveau il y a près de quarante ans, sous l’impulsion du PCV, constitue une décision historique qui a profondément transformé le pays. Le Vietnam est parvenu à sortir de la pauvreté, à préserver une stabilité sociopolitique durable et à enregistrer une croissance économique tangible, tout en s’intégrant de manière de plus en plus profonde à l’économie mondiale.

Depuis Israël, pôle mondial de l’innovation, le Vietnam est aujourd’hui perçu comme un partenaire fiable, dynamique et porteur de perspectives. La coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, des sciences et de la formation, illustre le prestige international croissant du pays, renforcé par sa participation active, responsable et constructive aux mécanismes multilatéraux au service de la paix et du développement.

Évaluant les cinq années de mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès, elle a mis en exergue la résilience remarquable du Vietnam face aux turbulences mondiales, la maîtrise efficace de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’une reprise économique vigoureuse.

Parallèlement, les efforts soutenus de construction et de rectification du Parti, associés à la lutte résolue contre la corruption, ont contribué à consolider la confiance de la population. À l’approche du XIVe Congrès, la diaspora nourrit l’espoir d’une nouvelle phase de développement rapide et durable.

Trương Thi Hông a plaidé pour le maintien de l’éducation comme priorité nationale absolue, la considérant comme un levier stratégique de compétitivité, d’innovation et de développement à long terme.

Elle a également souligné l’importance de promouvoir une agriculture intelligente, fondée sur les technologies de pointe, tout en affirmant le rôle central de l’innovation comme moteur de la croissance économique. La communauté des Vietnamiens en Israël souhaite renforcer les liens avec la mère patrie à travers le transfert de technologies et la mise en place de mécanismes favorables à la mobilisation des ressources intellectuelles de la diaspora.

Enfin, elle a appelé à un développement centré sur l’humain, affirmant que les Vietnamiens en Israël sont pleinement disposés à accompagner le Parti et l’État dans l’édification d’un Vietnam prospère, dynamique et doté d’un rayonnement accru sur la scène internationale.

VNA/CVN