Hô Chi Minh-Ville renforce la connectivité régionale

Ces dernières années, la mégapole du Sud a régulièrement organisé des conférences de connexion régionale pour promouvoir les atouts économiques et multiplier les opportunités pour les investisseurs. Ces rencontres facilitent la signature de programmes de partenariat entre les villes et provinces participantes, renforçant ainsi les liens d'affaires.

Les conférences de connexion régionale visent à aligner l'offre et la demande de marchandises entre la mégapole du Sud et les autres villes et provinces du pays, favorisant ainsi des liens durables en matière de production et de consommation. Ces conférences renforcent non seulement un approvisionnement stable mais créent aussi des conditions favorables pour relier les régions productrices de matières premières aux marchés de consommation, assurant ainsi la continuité de la chaîne d'approvisionnement.

Les retombées de ces conférences sont indéniables. Par exemple, la récente conférence-bilan sur un an de coopération régionale entre Hô Chi Minh-Ville et les villes et provinces côtières du Centre, ainsi que les plans pour la période 2024-2025, s’est tenue le 11 octobre à Quy Nhon, province de Binh Dinh.

Duong Ngoc Hai, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'en 2023, Hô Chi Minh-Ville et six provinces côtières centrales avaient signé un accord de coopération socio-économique pour la période 2023-2025, permettant la mise en œuvre de nombreux programmes de coopération et contribuant ainsi au développement socio-économique des localités dans divers domaines tels que l'industrie et le commerce, le tourisme, l'agriculture, les affaires sociales, la science et la technologie, l'éducation, la communication, la santé et la promotion des investissements, contribuant au développement global du pays.

À ce jour, le Comité populaire de la ville a mis en œuvre 10 des 10 contenus de coopération régionale et 10 des 11 contenus de coopération bilatérale. Plus spécifiquement, en matière de promotion du commerce et des investissements, les parties prenantes ont organisé avec succès des programmes de mise en relation de l'offre et de la demande entre Hô Chi Minh-Ville et les autres localités, sous diverses formes : création de canaux de distribution en ligne, organisation de foires et d'expositions, échanges de marchandises, et promotion des spécialités régionales et des produits OCOP dans les systèmes de distribution de Hô Chi Minh-Ville, touchant ainsi les consommateurs d'une ville de plus de 10 millions d'habitants et consolidant progressivement les liens commerciaux.

Des événements interrégionaux tels que les salons internationaux du tourisme, les festivals touristiques, les programmes de connexion entre l'offre et la demande avec les provinces de la côte centrale, et la foire "Produits typiques vietnamiens exportés en 2024" ont été organisés avec succès, renforçant la coopération pour le développement de l’investissement, du commerce et du tourisme. Dans le cadre du plan de coopération pour la période 2024-2025, Hô Chi Minh-Ville et les provinces de la côte centrale organiseront 11 événements de coopération régionale et 11 événements de coopération bilatérale pour intensifier les activités de liaison régionale, exploiter le potentiel et les atouts des localités, et renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, soutenant ainsi les entreprises, les investisseurs et les particuliers dans leurs activités de production et de commerce, et contribuant au développement socio-économique.

Lors de la conférence, une cérémonie de signature de mémorandums d’accord a eu lieu pour renforcer la coopération dans le secteur de la santé entre les services de santé de Hô Chi Minh-Ville et ceux des provinces de la côte centrale, incluant un protocole d’accord pour améliorer la prévention et le contrôle des maladies. Des accords ont également été signés entre des établissements de santé, tels que l'hôpital général de Binh Dinh et l'hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville, l'hôpital général de Nha Trang et l'hôpital populaire 115, entre autres. Par ailleurs, un mémorandum de coopération a été signé entre des investisseurs pour étendre les projets d'investissement dans le secteur de l'industrie manufacturière dans les provinces de Binh Dinh, Binh Thuân, Quang Ngai et Phu Yên, avec la participation de plus de 200 entreprises de Hô Chi Minh-Ville et des provinces partenaires.

Investir dans les infrastructures

Les activités de connexion régionale entre la mégapole du delta du Mékong visent à améliorer et élargir les infrastructures de transport et de communication, facilitant ainsi le déplacement des véhicules et le flux des marchandises. Parallèlement, la mégapole du Sud et les villes et provinces du delta du Mékong s'engagent à renforcer les échanges commerciaux, notamment de produits certifiés OCOP, tout en développant des marchés de consommation aux niveaux national et international. Elles œuvrent également à la création de produits et services touristiques interrégionaux, en s’alignant sur des initiatives de coopération pour l’adaptation au changement climatique. Des programmes de coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de la transition numérique sont aussi concrétisés, en complément de projets en éducation, santé et formation de main-d'œuvre qualifiée pour la région du delta du Mékong.

En juillet 2023, la mégapole du Sud a organisé une conférence à Cân Tho (Sud) pour annoncer le plan de mise en œuvre de l'accord de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les villes et provinces du delta du Mékong pour 2023 et la période 2024-2025. Cet accord de coopération, signé le 11 mars 2023, implique Hô Chi Minh-Ville et 13 localités du delta du Mékong. En 2023, Hô Chi Minh-Ville s'est ainsi coordonnée avec ces provinces pour organiser divers événements régionaux, mettant en relation les entreprises de la mégapole avec les besoins de production et d'investissement des entreprises locales. Les deux parties ont également promu des programmes pour relier l'offre et la demande de marchandises et pour encourager les investissements commerciaux entre Hô Chi Minh-Ville et les localités de la région.

Lors de la conférence, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que Hô Chi Minh-Ville et le delta du Mékong devront élaborer conjointement un ensemble complet de documents d’appel à l’investissement, fournissant aux investisseurs des informations de base pour des prises de décisions éclairées. Cette coopération s’appuie sur une vision unifiée, où la ville de Cân Tho joue un rôle central, étant le moteur économique de la région.

Concernant la construction d’infrastructures de transport connectées, Phan Van Mai a émis plusieurs recommandations spécifiques pour les localités et la région dans son ensemble. Par exemple, pour la province de Tiên Giang, il a proposé que la mégapole du Sud soutienne le projet d’investissement pour la route maritime Go Công - Cân Gio, afin de réduire le temps de trajet et de stimuler le tourisme entre ces deux localités. En ce qui concerne le projet de route côtière Nord-Sud, reliant Hô Chi Minh-Ville au delta du Mékong, Hô Chi Minh-Ville prendra en charge l'invitation des consultants pour des études approfondies et assumera les frais de recherche.

Vers un approvisionnement vert

Trân Viêt Truong, président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a souligné que Cân Tho et les provinces du delta du Mékong considèrent depuis toujours la coopération au développement avec Hô Chi Minh-Ville comme une orientation stratégique et fondamentale. Cette collaboration constitue un moteur important pour le développement, ouvrant de nombreuses opportunités pour les entreprises et les investisseurs des localités de la région et de Hô Chi Minh-Ville.

M. Truong propose ainsi de poursuivre la coopération avec Hô Chi Minh-Ville dans le développement des incubateurs technologiques, le tourisme, la formation des ressources humaines en fonction des besoins du marché, ainsi que dans la promotion et l’invitation d’investissements dans les domaines de spécialité des localités, notamment l'immobilier et l'exportation de main-d'œuvre.

En septembre 2024, la mégapole du Sud a renforcé la mise en place de programmes de coopération en matière de tourisme avec 13 villes et provinces du delta du Mékong, mettant l’accent sur les orientations de développement touristique, la création de produits, la publicité et la promotion, la formation des ressources humaines, ainsi que la gestion des voyages et de l'hébergement. Le programme "Les destinations alléchantes à Hô Chi Minh-Ville et dans le delta du Mékong 2024" a été lancé le 17 septembre dans la mégapole du Sud sous le thème "Améliorer les destinations - Relier les itinéraires".

Dans le cadre du programme de connexion de l’offre et de la demande de marchandises entre la mégapole du Sud et d’autres villes et provinces du pays, en 2024, et après 12 ans d’existence, ce programme a attiré plus de 2 000 entreprises venant de 45 villes et provinces, présentant au public un large éventail de produits de qualité, y compris des produits certifiés OCOP. Cette édition a aussi vu la participation de 13 grands groupes de vente au détail du Vietnam et de nombreuses plateformes de commerce électronique, ainsi que des marchés de gros, facilitant les rencontres d’affaires directes. Cette dynamique a permis de mettre en lumière les produits spécifiques à chaque région, créant ainsi des liens solides en matière d’approvisionnement de marchandises.

Nguyên Minh Hung, chef adjoint du Bureau de gestion du commerce au Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que ces activités ont permis de construire une chaîne d'approvisionnement durable, facilitant la liaison entre la production et la consommation de marchandises, des zones de production jusqu’aux marchés de consommation. Ces initiatives contribuent à réduire les coûts intermédiaires dans la circulation des produits, aidant les entreprises de distribution à réduire les frais de recherche de fournisseurs et les entreprises de production à minimiser les coûts d'introduction des produits dans les canaux de distribution.

Avec pour thème "Connexion responsable - vers un approvisionnement vert", les activités de connexion régionale de l’offre et de la demande en 2024 ont contribué à transformer les modes de production et de consommation, en soutenant la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien".

Texte et photos : Truong Giang/CVN