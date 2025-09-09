Vaccin anti-PPA : le Vietnam exporte 340.000 doses supplémentaires aux Philippines

La société AVAC Vietnam JSC a exporté lundi 8 septembre son deuxième lot de vaccin contre la peste porcine africaine (PPA), AVAC ASF LIVE, comprenant 340.000 doses, aux Philippines.

Nguyên Van Diêp, directeur général d’AVAC Vietnam, a déclaré que les Philippines avaient déjà importé 460.000 doses et que le vaccin était hautement sûr et efficace. Cette dernière commande de 340.000 doses, a-t-il souligné, témoigne de la confiance continue du pays dans AVAC ASF LIVE.

L’entreprise a maintenu des contacts réguliers avec ses partenaires philippins et a directement informé le ministère philippin de l’Agriculture de l’utilisation du vaccin, a-t-il ajouté.

Aux Philippines, le vaccin est toujours en cours d’enregistrement et fait l’objet d’une surveillance étroite de la part du ministère, ce qui signifie que sa circulation reste plus restreinte qu’au Vietnam. Il a été jugé sûr et efficace par les autorités réglementaires philippines, et son déploiement à plus grande échelle nécessitera une approbation et une supervision nationales.

Au-delà des Philippines, AVAC cible également d’autres marchés comme l’Indonésie, la Malaisie, le Laos, le Cambodge et plusieurs pays africains. Des procédures d’homologation sont en cours en Inde, en Malaisie, au Népal et au Myanmar.

Au Vietnam, AVAC ASF LIVE a été largement utilisé, avec plus de quatre millions de doses fournies et des retours positifs de la part des principaux élevages. L’entreprise dispose actuellement d’environ 1,5 million de doses en stock.

Le Vietnam a récemment détecté une nouvelle variante de la peste porcine africaine, un hybride de type 1 et de type 2. Si le vaccin actuel offre une protection efficace contre le type 2, il est moins efficace contre la souche hybride.

AVAC développe actuellement un nouveau vaccin pour relever ce défi, dont l’homologation est prévue pour 2026. Bien que le développement du vaccin soit en retard par rapport aux mutations virales, il reste l’outil le plus efficace pour la prévention des maladies.

Afin de mieux servir les exploitations agricoles de petite et moyenne taille, AVAC prévoit de lancer un nouveau format de conditionnement en septembre 2025, proposant des flacons de cinq doses pour plus de commodité, des économies de coûts et une réduction des déchets.

La présidente de l’Association vétérinaire du Vietnam, Nguyên Thi Huong, a déclaré que l’événement avait mis en lumière trois valeurs clés : la science et la technologie, les avantages socio-économiques et la coopération internationale.

Ayant précédemment dirigé une entreprise de production et d’exportation de vaccins, elle a souligné que la deuxième importation des Philippines démontrait à la fois une efficacité avérée et la confiance dans le vaccin contre la peste porcine africaine produit au Vietnam.

Selon la responsable, la sécurité de l’élevage repose sur deux mesures essentielles : la biosécurité et la vaccination. Si les grandes entreprises sont bien placées pour adopter des pratiques de biosécurité, la vaccination est considérée comme la solution la plus pratique pour les petites exploitations.

Traditionnellement, les épidémies dans l’élevage étaient gérées par l’isolement et l’abattage, ce qui représentait des risques importants pour le secteur. La vaccination est d’autant plus essentielle pour les maladies sans traitement spécifique.

