Greffe de moelle osseuse allogénique réussie sur un enfant thalassémique

L'hôpital central de Huê a annoncé le 8 septembre avoir réalisé avec succès la première greffe de moelle osseuse allogénique au Vietnam pour un enfant atteint de thalassémie, en utilisant la moelle de la mère du patient malgré une incompatibilité de groupe sanguin.

Cette intervention d'envergure, achevée le 11 août, constitue une avancée majeure dans le traitement national de cette maladie sanguine héréditaire. La patiente, âgée de six ans, dont l'état est désormais stable, est sortie de l'hôpital le 8 septembre.

La patiente, une fillette de la province de Bac Ninh (Nord), a reçu un diagnostic de bêta-thalassémie à l'âge de six mois et a nécessité des transfusions sanguines mensuelles. Dès l'âge de trois ans, elle a suivi un traitement par chélation du fer pour gérer la surcharge en fer. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé ultérieurement une accumulation modérée de fer dans son foie.

Les analyses ont montré une compatibilité HLA (antigène leucocytaire humain) 11/12 entre la fillette et sa mère. Le conseil d'administration de l'hôpital, après consultation des services internes et d'experts italiens, a approuvé la greffe, maîtrisant les complexités de l'incompatibilité sanguine.

Au Vietnam, les greffes de groupes sanguins incompatibles nécessitent souvent des étapes supplémentaires, telles que la déplétion des globules rouges ou l'administration de rituximab. Ici, les médecins ont utilisé une stratégie de tolérance immunitaire, introduisant progressivement le groupe sanguin de la mère dans l'enfant tout en administrant des liquides et des médicaments antiallergiques afin de minimiser les risques.

"Il s'agit de notre troisième greffe de groupe sanguin incompatible pour traiter la thalassémie, mais de la première au Vietnam impliquant un cas mère-enfant", a déclaré le professeur Pham Nhu Hiêp, directeur de l'Hôpital central de Huê.

La thalassémie, une maladie héréditaire du sang répandue au Vietnam, touche chaque année 2.000 à 2.500 enfants atteints de formes graves. Depuis 2019, l'Hôpital central de Huê pratique des greffes de cellules souches pédiatriques, initialement pour des tumeurs solides comme le neuroblastome et le rétinoblastome, avant d'étendre ses activités aux greffes allogéniques pour la thalassémie.

En septembre 2024, il est devenu le premier hôpital du centre du Vietnam, et le deuxième à l'échelle nationale, à lancer le traitement de la thalassémie par greffe de cellules souches.

À ce jour, l'hôpital a réalisé 61 greffes de cellules souches pédiatriques, dont 11 pour des patients atteints de thalassémie.

