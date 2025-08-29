Celltrion souhaite renforcer sa gamme de médicaments biosimilaires au Vietnam

La société biopharmaceutique sud-coréenne Celltrion a annoncé le 28 août son intention d’élargir sa gamme de médicaments biosimilaires au Vietnam afin de répondre à une demande croissante.

Cette année, Celltrion a déjà lancé sur le marché vietnamien deux produits : Remsima (traitement des maladies auto-immunes) en juin et Herzuma (traitement du cancer du sein et de l’estomac) en août. L’entreprise vise également à obtenir, d’ici la fin de l’année, l’autorisation de mise sur le marché pour Remsima SC (forme injectable sous-cutanée) et Truxima (traitement des cancers du sang).

Selon un représentant de Celltrion, le Vietnam constitue un marché biopharmaceutique en forte croissance, avec une demande croissante en biosimilaires. L’entreprise entend continuer à proposer des produits de haute qualité aux patients vietnamiens.

Le marché biopharmaceutique vietnamien était estimé à environ 10.000 milliards de wons (7,3 milliards de dollars) en 2023, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 7% au cours de la dernière décennie.

Parallèlement, Celltrion a renforcé sa présence dans plusieurs pays de l’ASEAN, dont la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, et prévoit de lancer à l’échelle mondiale cinq nouveaux biosimilaires d’ici la fin de l’année. L’entreprise vise un chiffre d’affaires annuel de 5.000 milliards de wons en 2025 (+40% par rapport à 2024) et la commercialisation de 22 produits d’ici 2030, alors que la valeur du marché mondial devrait passer de 138.000 à 261.000 milliards de wons.

VNA/CVN